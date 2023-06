Expresiones andaluzas: ¿Qué quiere decir "pechá"?

Una de las expresiones más utilizadas en Andalucía es "pechá", que se utiliza cuando se quiere decir que hay una gran cantidad de algo.

No has estado en Andalucía si no has oído alguna vez… "qué pechá de comer nos hemos dado" o "aquello está una pechá lejos". Se trata de una expresión que sirve a los andaluces como unidad de medida: en lugar de decir mucho o muchísimo, se utiliza "pechá".

Los andaluces que más utilizan esta palabra son los malagueños, que la utilizan casi en cada conversación, aunque generalmente en todas las provincias andaluzas se utiliza con bastante frecuencia.