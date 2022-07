Feijóo contrapone la "estabilidad" de la Junta con la "crisis" del Gobierno de Sánchez

En la misma mañana en que el PP asistía a la toma de posesión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el PSOE ha celebrado un comité federal extraordinario para una reorganización del partido en la que la mayoría absoluta aplastante del PP y pérdida de votos de los socialistas han tenido bastante de desencadenante. En un lado, un acto festivo en el que el PP ha concentrado su poder regional; en el otro, un cambio forzado que el presidente nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, no ha desaprovechado para contraponer lo que considera dos modelos opuestos de Gobierno: el de la "estabilidad y la unión" de Juanma Moreno y el de la "crisis institucional" de Pedro Sánchez.

"Andalucía ha conseguido en estos momentos de inestabilidad institucional algo muy importante, la estabilidad. Que en la comunidad más poblada de España podamos tener la tranquilidad de un gobierno estable es algo muy envidiado en el conjunto de España" ha asegurado Feijóo tras la celebración de la toma de posesión. Una situación que "no conoce España", ha criticado el expresidente gallego para alertar a continuación de la "crisis institucional" en el Gobierno, las Cortes y "ahora también en el partido mayoritario en el Gobierno".

Con una mayoría absoluta sobrada de 58 diputados, el Gobierno de Juanma Moreno podrá aprobar presupuestos y leyes, ha remarcado, nombrar y destituir a quien considere. Frente a esta situación, "tenemos al Gobierno más dividido de la democracia española, con más problemas internos". Una estabilidad o la falta de ella que tiene consecuencias, ha remarcado Feijóo: "Andalucía posiblemente sea hoy el mejor lugar para invertir por su seguridad política y, por tanto jurídica, y por tener un presidente orientado a dar estabilidad".

El PP ha aprovechado la toma de posesión del presidente andaluz, Juanma Moreno, para hacer exhibición de su fuerza autonómica. Hasta el acto se han desplazado los presidentes de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Junto a ellos, el expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Y el mantra de la importancia de un gobierno fuerte ante la coyuntura actual ha sido una constante en sus discursos; hasta la portavoz de Vox, Macarena Olona, se ha apuntado al carro de la fortaleza del Ejecutivo de Juanma Moreno (y a las declaraciones de los presidentes) hablando de este en primera persona: "Hoy por fin ponemos en marcha el Gobierno fuerte que España necesita, en el que confiamos los andaluces".

La otra constante (a esta no se ha sumado Olona) ha sido la interpretación de la victoria de Moreno el pasado 19-J como la señal definitiva del cambio de tendencia política en España, que se reflejará en las elecciones municipales del próximo mes de mayo (la gran preocupación de los alcaldes socialistas) y en las generales cuando se convoquen. "En las últimas cuatro elecciones hubo una victoria contundente del PP", ha destacado López Miras. "Así fue en Galicia, Madrid, Castilla y ahora Andalucía. Esto no es una situación puntual, es una tendencia que se está consolidando en toda España. No duda de que los resultados se van a extrapolar".

En esta concentración de presidentes regionales no podía faltar el tema estrella, la financiación autonómica, para la que todos han reclamado un cambio de modelo. Cada uno desde su punto de vista. En lo único que coinciden todas las comunidades autónomas es en que el modelo actual es "antiguo y malo. También en que nadie debe perder en esta situación de negociación", ha asegurado Fernández Mañueco. Castilla y León quiere que se tengan en cuenta para el reparto otros criterios aparte del de población, como el envejecimiento de los habitantes, la dispersión de las poblaciones o la amplitud del territorio. "Para cuidar el territorio necesitamos también un esfuerzo adicional por parte de la financiación autonómica. Tenemos un 20% del territorio y recibimos solo el 5% de la financiación", ha explicado tras el acto.

En cambio, Andalucía y Murcia apuestan por un criterio de población y reclaman un fondo de compensación transitorio mientras el modelo de financiación se reforma. Y Madrid recuerda que es la comunidad "que más aporta a la caja común" y ante esa realidad "no pedimos gran cosa, solo que se tengan en cuenta las necesidades de Madrid", ha destacado Isabel Díaz Ayuso. Que también ha aprovechado su comparecencia ante los medios para sumar su voz a las críticas al "delirio comunista de Pedro Sánchez".

López Miras ha mostrado su desesperanza respecto a la posibilidad de que esa reforma de la financiación vaya adelante. "Ya hay muestras de que este Gobierno no la va a abordar". Y ha recordado que "más allá de que pudiera parecer un problema entre políticos, es el pilar en el que se sustenta la financiación de todas las políticas sociales. Es el que provee el 80% del presupuesto de educación, sanidad y políticas sociales. Y se está discriminando a unos españoles frente a otros".