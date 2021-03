Fran Hervías deja Ciudadanos por ser “muleta del sanchismo”

El terremoto en Ciudadanos sigue dejándose notar. El ex número tres del partido con Albert Rivera, Fran Hervías, anunció ayer su salida de la formación naranja, ya que considera que, después de los últimos acontecimientos, se ha convertido en “muleta del sanchismo”. En una carta publicada en su cuenta de Twitter, el ex dirigente de Cs anunció también que abandona su puesto de senador por designación del Parlamento de Andalucía.

“Ciudadanos es parte del problema y no de la solución”, expresa Hervías en su misiva, en la que asegura que el partido donde militó durante 15 años ha “abandonado” los principios “liberales” y “ha cambiado su ideología”. Esta decisión llega días después de conocerse el intento de la dirección naranja de arrebatar al PP el Gobierno de Murcia con el apoyo del PSOE tras presentar una moción de censura que tiene muchas posibilidades de fracasar tras la división de Ciudadanos en la comunidad vecina.

No obstante, Hervías asegura en su carta que ya venía trasladando su “malestar” a “destacados dirigentes de Ciudadanos” por el viraje, en una crítica a la dirección de Inés Arrimadas, que ha decidido abrir la posibilidad de pactar con los socialistas, algo a lo que Albert Rivera se cerró en su última etapa al frente del partido. “El sanchismo es incompatible con la libertad y así he intentado hacerlo ver en varias ocasiones sin éxito”, añade Hervías en el escrito, donde recupera el concepto acuñado por el político barcelonés: “España está gobernada por una banda (...) y no luchamos y sacrificamos tanto para convertirnos en uno más de la banda”. “Necesitamos un proyecto político fuerte, que piense más en el interés general que en los votos”, expresa el ex dirigente de Ciudadanos, que no hace mención alguna a otro partido o a la posibilidad de continuar en otra formación.

Hervías, que tuvo un papel muy importante en la expansión territorial del partido naranja, fue uno de los principales apoyos de Rivera y había adquirido en los últimos tiempos influencia en la formación en Andalucía, donde tiene sus raíces familiares, concretamente en Granada. Su puesto en el Senado, que ahora abandona, fue fruto de un acuerdo alcanzado con Arrimadas y que no contó con el aval de la dirección andaluza controlada por Juan Marín.

Hervías se había convertido en uno de los opositores internos al vicepresidente de la Junta, pero ha acabado por abandonar la formación por ese desacuerdo con la dirección de la política jerezana, que, al menos públicamente, cuenta con el apoyo de los principales cargos de Cs en Andalucía. Marín sí ha reconocido que es necesario que en la cúpula del partido se asuman responsabilidades.