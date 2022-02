El Gobierno andaluz esquiva una crisis que achaca a Pablo Casado

Primero la escenografía: Juan Marín y Elías Bendodo, juntos. El vicepresidente de la Junta, de Ciudadanos, y el consejero de Presidencia, del PP, comparecen cuando finaliza el Consejo de Gobierno andaluz. Después el mensaje: "Nos queda el 25% de la legislatura", avisa Bendodo, al lado de Marín, cuyas críticas al líder nacional del PP, Pablo Casado, por lo sucedido en las elecciones de Castilla y León sólo han molestado a tres parlamentarios autonómicos de Ciudadanos.

Sí, de Ciudadanos: Javier Pareja, Sergio Romero y Raúl Fernández, que el lunes publicaron mensajes contra Marín porque había atacado a la dirección del PP nacional. "Ha entregado Castilla y León a la ultraderecha", había manifestado Marín, y Pareja, Romero y Fernández se le echaron encima por haber hablado mal de sus compañeros. A Raúl Fernández, parlamentario granadino, todos lo consideran cercano a Fran Hervías, antes de Ciudadanos y ahora una de los más estrechos colaboradores de la dirección nacional del PP. Es decir, Génova y su número dos, Teodoro García Egea. A veces la política es tan transparente que a los políticos se les ve el hígado con una luz primaveral.

Los Consejos de Gobierno seguirán celebrándose en las provincias, pero a un ritmo más lento

El 25% al que se ha referido Bendodo es una cuarta parte de la legislatura, un año, 2022, que es el que ahora quiere completar el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y su vicepresidente Marín. En las elecciones de Castilla y León, que se ha saldado con una victoria pírrica del PP, han visto ele ejemplo de lo que no se debe hacer: adelantar unas elecciones sin motivo para satisfacer los intereses de Pablo Casado. Varios dirigentes del PP andaluz expresan en privado lo que Juan Marín aseguró el lunes en público, aunque no con la misma contundencia. Que el experimento de Valladolid es un desastre que sólo ha servido para que Alfonso Fernández Mañueco cambien a un socio cómodo, Ciudadanos, por otro muy arriesgado, Vox.

La campaña de Castilla y León ha ido de bandazo en bandazo. Casado se echó al monte, entre ovejas y vacas, como si los castellanos fueran aún transhumantes que no viviesen en ciudades; volvió a las urbes cuando se dio cuenta que no todo Castilla es un trigal; prescindió de Isabel Díaz Ayuso para que nadie le señalase como salvadora de los populares y, cuando los sondeos bajaron, tuvo que recurrir a ella, pero sobre todo se equivocó a dejar en manos de Fernández Mañueco, al que se considera un líder no asentado, la complicada maniobra de convencer al electorado que él no convocaba por conveniencia.

Para completar el despropósito que en el Gobierno andaluz afean a Génova, el número dos de Casado, Teodoro García Egea, sostiene en una entrevista que todos las coaliciones de PP y Ciudadanos han sido un fracaso. ¿Todos? Menos Andalucía, tuvo que matizar.

El portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, también ha respaldado las declaraciones de Marín. Y es que el resultado para los naranjas, en efecto, es letal: el PP los ha echado del Gobierno autonómico, con el resultado de que sólo han logrado un escaño en las Cortes castellanas. El de Francisco Igea, quien fuese el vicepresidente regional. Al PP, por su parte, le toca lidiar ahora con una complicada coalición con Vox, que viene reclamando Santiago Abascal desde el domingo de las elecciones.

Al temor de Juanma Moreno se une la necesidad de Ciudadanos en Andalucía. Si ganan nueve meses más en el Gobierno, mejor. Tal como explicaron Bendodo y Marín, ahora el objetivo es llegar hasta las vacaciones de verano, para disolver el Parlamento entonces, con lo que las elecciones se celebrarían en octubre o noviembre. Es posible que el Gobierno andaluz no dure tanto, que los comicios sean en junio, pero lo cierto es que algunos planes se han relajado.

Los Consejos de Gobierno se estaban celebrando fuera de Sevilla, hasta completar el mapa de todas las provincias, y eso se ha detenido. Los consejeros no irán la semana que viene, como se preveía, a Córdoba, se van a tomar su tiempo.

En la rueda de prensa de este martes, Juan Marín ha explicado que nadie es capaz de encontrar en el resto de España otro Gobierno de coalición más estable que el de Andalucía: "Está está aislado" del ruido externo". De esas "amenazas permanentes y constantes sobre el adelanto electoral", según el vicepresidente.

"No nos ha afectado ni nos va a afectar lo que pasa en otras comunidades", ha señalado Elías Bendodo, que ha apuntado que Andalucía sigue y seguirá "encapsulada", con un Gobierno "unido, firme y cada vez más fuerte". "Este es el Gobierno de coalición más estable de la historia de la democracia", ha sentenciado Bendodo.