IU y Podemos avanzan en un acuerdo para las municipales, negociado ciudad a ciudad

Los partidos situados a la izquierda del PSOE están a punto de lograr un acuerdo para presentarse a las elecciones locales del Ayuntamiento de Sevilla con una única sigla. Si fuese así, el actual alcalde, el socialista Antonio Muñoz, contaría con un posible aliado de gobierno, que no desperdiciaría votos con la división, para que pudiese hacer frente a la concentración de votos de Ciudadanos que se dará en torno al PP.

Si Ciudadanos sale, tal como parece, de los plenos de los ayuntamientos el próximo 28 de mayo, el esquema de acuerdos si no hay mayoría absoluta será la de los bloques de izquierda y derecha: PSOE junto a las confluencias y, del otro lado, PP y Vox. Con Ciudadanos fuera del escenario y unidas, estas izquierdas serían la tercera fuerza de Andalucía en votos, por delante de Vox.

Izquierda Unida (IU), Podemos, Más País, Equo, Alianza Verde e Iniciativa están negociando en Sevilla una lista conjunta, como la que ha cuajado esta misma semana en la ciudad de Córdoba, y cuyo nombre llevaría la preposición "Con". Esta unidad expresada bajo un mismo inicio, al que se le añade el nombre de la población, permite sumar los votos en todos los partidos judiciales para tener representación en la Diputación.

El caso de Sevilla tiene una especial significancia, porque puede servir de ejemplo a otras ciudades. El PSOE gobierna la capital hispalense con 13 concejales, y el alcalde, tanto Muñoz, como el anterior, Juan Espadas, se han permitido pactar tanto a la izquierda como a la derecha, porque Ciudadanos cuenta con cuatro ediles. Esta es una situación que no se repetirá, los naranjas corren el riesgo de no alcanzar votos para entrar en el pleno, por lo que los alcaldes socialistas, como Muñoz, necesitan una izquierda fuerte para pactar.

Los desencuentros entre IU y Podemos han sido mayúsculos, aunque gobiernen juntos en el Gobierno de Pedro Sánchez. Estas fisuras ya se abrieron en las elecciones autonómicas de junio en Andalucía, cuando ambos partidos pactaron un generoso acuerdo para Podemos, del que ha salido un grupo parlamentario con una sola afiliada a IU, su portavoz y líder, Inmaculada Nieto.

De hecho, este pasado jueves ha sido la primera vez que dos parlamentarios de Podemos han asistido, desde sus escaños, a la formulación de las preguntas que Nieto hace cada dos jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno. Este grupo está roto, Nieto tiene de aliada a Esperanza Gómez, de Más País, pero hasta ahora no había recibido el respaldo, aunque sólo fuese por asistencia, de algún diputado de Podemos.

Quien es el líder de Podemos en el Parlamento intenta condicionar lo que ocurre en el grupo a los pactos de las municipales

Quien lidera a los morados en la Cámara andaluza, Juan Antonio Delgado, quiere condicionar los acuerdos para las municipales a que su grupo vea restituido el miembro que le correspondería en la Mesa del Parlamento, a su propia portavocía y a un reparto de los fondos. Pero fuentes de varios partidos en Sevilla ya ven muy difícil que se den pasos atrás. Todo es posible en ese mundo de excesos de siglas, pero es improbable. "No contemplamos el escenario de ir para atrás", apunta una fuente de IU.

Eso sí, aún no se han puesto de acuerdo sin el candidato a la alcaldía de Sevilla será Ismael Sánchez (IU) o Susana Hornillo (Podemos) o una tercera persona. En este difícil mundo de las izquierdas, las relaciones entre IU y Podemos son malas, pero entre los morados y Más País son aún peores, todo ello fruto de la rivalidad originaria entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.

El acuerdo conseguido en la ciudad de Córdoba es un indicador de que ahora será más fácil la integración. A pesar de su tradición de alcaldías comunistas, ha tenido cinco regidores del PCE desde la Transición, en las elecciones municipales anteriores concurrieron por separado IU y Podemos, fue una de las pocas ciudades donde las particularidades personales impidieron la unión. Esta semana se ha anunciado el pacto entre partidos, que llevará la palabra "Hacemos" como iniciadora de la lista en otros municipios.

En Cádiz, IU también ha intentado el acuerdo no sólo con Podemos, que no es difícil a priori, sino con adelante Andalucía, el grupo del alcalde José María González, Kichi. Pero no se ha aceptado, todo indica que el relevo de Kichi, que es David de la Cruz, se presentará por separado.

Las elecciones municipales se celebran en dos fases, ya que los electores no escogen al alcalde de modo directo, sino por medio del pleno. El 28 de mayo se eligen los concejales que formarán los ayuntamientos, pero serán varias semanas después cuando, durante el primer pleno, se elija al alcalde entre ellos, de ahí la importancia de los acuerdos entre partidos. Si ninguno tiene la mayoría absoluta en las urnas y tampoco hay acuerdos entre partidos, gobierna quien haya obtenido más votos.

El caso de las diputaciones es más complejos. Los diputados provinciales salen según los votos conseguidos por cada formación en los partidos judiciales, cada uno de los cuales tiene adjudicado una cantidad de sillones en función de la población. Reunido el pleno, se elige al presidente de cada diputación.