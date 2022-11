Javier Arenas y Carmen Calvo explican la política de pactos en el curso de liderazgo público de la CEOE

Dos andaluces que han sido vicepresidentes del Gobierno de España, Javier Arenas y Carmen Calvo, han explicado su experiencia en la política de pactos a los alumnos de la segunda edición del Curso de Liderazgo Público, una iniciativa que impulsan CEOE Campus y Ernst & Young. Arenas es senador en la actualidad y, además, fue tres veces ministro con Aznar y secretario general del PP. Fue vicesecretario general del PP con Rajoy y actualmente ostenta una de las portavocís adjuntas del grupo parlamentario en la Cámara Alta. En su experiencia cuenta con muchas negociaciones con interlocutores para asuntos de Estado. Entre ellos, por ejemplo, el Pacto por la Justicia firmado en 2001. Carmen Calvo sigue como diputada socialista en el Congreso, donde preside la Comisión de Igualdad, y ha sido ministra y vicepresidenta primera de la Cámara baja con José Luis Rodríguez Zapatero y, años después, titular de varios ministerios con Pedro Sánchez. Calvo es una de las voces autorizadas que ha alzado la voz contra los excesos de la conocida como Ley Trans que impulsa Unidas Podemos y odavía se tramita en el Congreso de los Diputados.

El curso, que cuenta con la dirección académica de Iñaki Ortega, fue inaugurado con una lección magistral del ex presidente José María Aznar. Finalizará en julio de 2023 con la intervención de Felipe González. En este curso se abordan tendencias y aspectos fundamentales en el liderazgo, la gestión pública y la colaboración público-privada, se dirige a directivos, altos cargos, gabinetes y funcionarios del sector público y la Administración local, autonómica y estatal, concejales, diputados nacionales, senadores y diputados autonómicos, en activo o en el pasado, directivos de asociaciones y profesionales relacionados con el sector público.

Las sesiones, en las que se tratan temas como las políticas para pymes y autónomos, los criterios ESG, los fondos Next Generation EU, la diplomacia económica, los asuntos públicos y la construcción de alianzas entre los sectores público y privado, combinan una parte académica con una parte más práctica, de la mano de profesores, directivos y políticos con amplia trayectoria en el sector privado y público. El curso contará con la presencia de ex ministros como Isabel García Tejerina, Magdalena Valerio, Josep Piqué y Miguel Sebastián, entre otros, y altos directivos de compañías como Mapfre o la ONCE.