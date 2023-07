Juan Espadas culpa a la Junta de Andalucía de la falta de médicos por ofrecer “contratos precarios y salarios bajos”

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha asegurado este lunes que si la Junta de Andalucía no encuentra médicos para cubrir las vacantes en el plan de verano no es por la falta de profesionales, sino por las condiciones laborales que ofrece la Administración andaluza a estos facultativos, que buscan alternativas fuera de la comunidad.

Así, el líder de los socialistas andaluces ha afirmado en un mensaje a través de su cuenta de Twitter que según un estudio del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, el pasado año “507 médicos se fueron de Andalucía a trabajar en otras comunidades o en el extranjero”. Y para Espadas la causa de este éxodo de facultativos es porque la Consejería de Salud ofrece “contratos precarios y salarios con peores condiciones laborales”. Una situación de la que ha culpado al presidente de la Junta: “Es su responsabilidad. Su gestión de la sanidad pública es decepcionante”, ha asegurado en su mensaje.

Un estudio del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos revela que, en 2022, 507 médicos se fueron de Andalucía a trabajar en otras CCAA o extranjero. Sr. Moreno, la causa es que ustedes les ofrecen contratos precarios y salarios bajos con peores condiciones laborales.Es su… https://t.co/mdqyzrRcr1 — Juan Espadas Cejas (@_JuanEspadas) July 10, 2023

La Consejería de Salud ha asegurado en las últimas semanas que tiene problemas para encontrar profesionales sanitarios para poder hacer frente a las sustituciones de verano. Y para paliarlo, el Gobierno andaluz ha anunciado que captará médicos extranjeros para cubrir puestos asistenciales de difícil cobertura en centros de salud, puntos de Urgencias y en especialidades médicas afectadas por el déficit de candidatos nacionales. Para ello el Consejo de Gobierno Andaluz agilizó el proceso de contratación al eximir del requisito de la nacionalidad a los médicos extranjeros no comunitarios, medida publicada este martes, 4 de julio, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

El acuerdo del Consejo de Gobierno incluye a los enfermeros, si bien la Bolsa Única del Servicio Andaluz del Salud (SAS) aún no está agotada para este perfil profesional, de modo que no es previsible que la Consejería de Salud recurra a la contratación de enfermeros extranjeros no comunitarios, al menos, de momento.

Al mismo tiempo, la consejera de Salud ha reclamado que al Gobierno que aumente el número de plazas MIR en especialidades que tienen un alta demanda de profesionales y ha reclamado que se modifiquen y agilicen los criterios para acreditar más unidades de docencia.