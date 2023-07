La Junta de Andalucía capta médicos extranjeros ante el déficit en el SAS

La Consejería de Salud captará médicos extranjeros para cubrir puestos asistenciales de difícil cobertura en centros de salud, puntos de Urgencias y en especialidades médicas afectadas por el déficit de candidatos nacionales. Para ello el Consejo de Gobierno Andaluz ha agilizado el proceso de contratación al eximir del requisito de la nacionalidad a los médicos extranjeros no comunitarios, medida publicada este martes, 4 de julio, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

El acuerdo del Consejo de Gobierno incluye a los enfermeros, si bien la Bolsa Única del Servicio Andaluz del Salud (SAS) aún no está agotada para este perfil profesional, de modo que no es previsible que la Consejería de Salud recurra a la contratación de enfermeros extranjeros no comunitarios, al menos, de momento.

Búsqueda de efectivos

La búsqueda de personal sanitario extranjero es una opción a la que recurre la Administración Sanitaria desde hace años para paliar el déficit de profesionales en las plantillas del SAS, un problema endémico y especialmente agravado durante las vacaciones estivales.

Los problemas de cobertura asistencial se han recrudecido este verano hasta el punto de que centros de salud como en Lebrija (Sevilla) se ha colgado un cartel que dice: "Debido a la falta de profesionales no disponemos de citas médicas", con fecha del 4 de julio (ver imagen). Alfonso González, Secretario Sanidad UGT Sevilla, ha denunciado que esta situación "no se arregla colocando carteles, sino contratando personal".

Durante 2022 se realizaron nombramientos a 848 profesionales extracomunitarios en el SAS, según datos oficiales. A fecha del día 6 de julio de este año 2023 la Consejería de Salud tiene contabilizados 253 médicos extracomunitarios ejerciendo en Andalucía, cifra que previsiblemente aumentará, de manera destacada, en las próximas semanas tras la eliminación del requisito de nacionalidad para los foráneos a la hora de trabajar como médicos (y enfermeros) en la sanidad pública andaluza.

Jorge Fernández Parra: "Hemos pedido al Ministerio de Sanidad agilidad al homologar títulos" La eliminación del requisito de nacionalidad "permite normalizar una situación que da desde hace años", explica Jorge Fernández al incidir en que el Consejo Andaluz ha pedido agilidad al "homologar la titulación de especialistas extranjeros".

Se trata de profesionales procedentes principalmente del Norte de África y de países de Suramérica, que disponen de la titulación homologada si bien no han realizado el MIR. Son médicos contratados por el SAS de manera temporal para cubrir ausencias en las plantillas cuando el sistema carece de candidatos nacionales.

La nacionalidad es un requisito para ejercer en la función pública de modo que los profesionales que proceden de países que no pertenecen a la Unión Europea carecen, en principio, de acceso a los puestos públicos, salvo excepciones previstas en le legislación y que están motivadas por el interés general.

Según consta en el acuerdo del 4 de julio del Consejo de Gobierno, el SAS "ha de recurrir excepcionalmente durante el segundo semestre de 2023 (...) al nombramiento de personal extracomunitario". La Administración reconoce así y de manera oficial, que tiene que adoptar esta "medida excepcional de captación de profesionales" ante las "graves dificultades para contar con personal médico disponible".

Antonio Macías: "La falta de galenos se soluciona haciendo atractiva la profesión" "Esta medida de eximir la nacionalidad tiene un tinte electoralista porque no soluciona en nada el problema asistencial y laboral. La falta de médicos se soluciona haciendo más atractiva la profesión de Medicina de Familia".

La Enfermería

"La contratación de personal sanitario no comunitario no es nueva. Se trata de una medida que ya ha adoptado con anterioridad la Consejería de Salud, para disponer de médicos y de enfermeros en situaciones críticas como ocurrió, por ejemplo, durante la pandemia del Covid, a través de decreto", recuerda José Sánchez, secretario general de Satse-Andalucía.

En el caso de los profesionales de Enfermería, el bajo nivel de contratación actual impide agotar la Bolsa del SAS. José Sánchez incide en la exigencia constante del Satse al SAS para que regule Bolsa de empleo: "Antes de contratar a extranjeros tienen que agotar la Bolsa y para ello hemos exigido continuamente a la Consejería que la actualice. Los retrasos en la actualización de la Bolsa provoca que dos promociones de egresados no puedan optar a un puesto al no aparecer como candidatos".

El presidente del Colegio de Enfermería de Sevilla, Víctor Bohórquez, recuerda además que sólo en Sevilla se forman cada año más de 450 enfermeros y de ellos en torno al 30% se ven obligados a migrar a otras provincias por falta de trabajo.

"No faltan profesionales, lo que falta es empleo de calidad y reconocimiento", explica Bohórquez. La mayoría se trasladan a Madrid, Barcelona y País Vasco, una fuga de profesionales motivada por la precariedad de los contratos y falta de oportunidades en la sanidad andaluza.