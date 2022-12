Medicina Rural: los 'pies de barro' del Sistema Público de Salud

"España es uno de los países con más longevidad del mundo, gracias a un sistema de salud que ha llegado a cada rincón del territorio. Si lo perdemos, debemos saber qué estamos perdiendo. España no llega ni a la mitad de la inversión recomendada por organismos internacionales, la OCDE entre ellos, para la Atención Primaria". El doctor Rafael Micó, vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), advierte de las consecuencias del incesante deterioro al que están sometidos los consultorios, problema que se repite en todas las comunidades autónomas y que se manifiesta con especial virulencia en el ámbito rural.

"La Medicina Rural es la más humanizada porque el médico conoce a todos sus pacientes y suele estar solo", asevera el vicepresidente de Semergen, sociedad científica decana de los médicos de familia, que nació en el ámbito rural en 1973 con el objetivo de potenciar la Atención Primaria. Los objetivos que impulsaron la creación de Semergen vuelven a ser prioritarios 50 años después para el colectivo médico, sus sociedades científicas y sindicatos.

La Atención Primaria, primer escalón de acceso a la asistencia sanitaria, es considerada la cenicienta del Sistema Público de Salud, y muestra de ello son las continuas protestas protagonizadas por los médicos, profesionales esenciales durante uno de los periodos más difíciles de la historia reciente, la pandemia del covid.

Faltan médicos. Son muchas las causas, y entre ellas destacan los números clausus de las facultades de Medicina, y la fuga de efectivos a otros países o a la sanidad privada. La precariedad laboral y la falta de oportunidades que sufren los médicos se aceleran en el ámbito rural, en las poblaciones más pequeñas y aisladas de la geografía. Condiciones laborales decentes, conciliación y tiempo para el paciente centran sus reivindicaciones.

Médicos sin MIR

El déficit de candidatos lleva a las autoridades sanitarias a contratar a médicos extracomunitarios, que no han realizado el MIR, para cubrir consultas en pueblos alejados de los núcleos urbanos. Es la realidad de poblaciones como Alcalá del Valle, municipio de 6.000 habitantes de la Sierra de Cádiz, donde el centro de salud tiene una plantilla de facultativos 100% extracomunitaria.

"Alcalá del Valle cuenta con cinco médicos, que proceden de Armenia, Cuba y Venezuela. En enero tres de ellos ya han anunciado que dejará de prestar servicio", advierte Pepe Toro, enfermero y delegado de UGT en el Distrito Sanitario Sierra de Cádiz.

"Cuando la salud se va de un lugar, la población también se va", advierte el doctor Rafael Micó. La política de ocupar consultas de difícil cobertura atrayendo a médicos extracomunitarios requiere convalidar títulos de Medicina, sin MIR. Es "un agravio comparativo para los nacionales que hacen la residencia. Las sociedades científicas lo denunciamos desde hace tiempo", recuerda el vicepresidente de Semergen, al analizar la situación: “No tiene sentido que tengamos a buenos profesionales, que son las mejores notas de la Universidad, y atraigamos a médicos extracomunitarios sin MIR".

Consultas vacías

Lebrija, en la Sierra Sur de Sevilla, contaba con 15 médicos hace poco más de un lustro. "Ahora tienen cinco médicos y, si hay una consulta de guardia, se quedan con cuatro. Los médicos se van", explica el doctor Luis González, portavoz del Sector Sociosanitario CCOO-Andalucía.

Cuando faltan médicos, las consultas que, en primer lugar, se quedan vacías son las ubicadas en el ámbito rural. "Faltan médicos, y a muchos el Servicio Andaluz de Salud (SAS) les pide pasar consulta en dos pueblos. Es decir, están parte de la jornada en un pueblo y otra parte de la jornada en otro pueblo", explica Luis González, al destacar que estas condiciones generan "muchos enfrentamientos con los pacientes: Si, por ejemplo, a las doce te levantas porque tienes que ir a otro pueblo tienes problemas si hay gente esperando; y si llegas tarde al otro pueblo, el problema también lo encuentras allí".

Los problemas de cobertura se repiten en otros puntos de Andalucía, como la Sierra de Huelva y su litoral. "En la zona de costa de Huelva, por ejemplo, no hay ni un solo pediatra titulado. La pediatría es atendida por médicos de familia", añade el Luis González.

Así es la consulta de un médico rural

El doctor David Casado trabaja en el consultorio de Coripe (Sevilla), y describe su día a día: "En Coripe formamos equipo un médico de familia, una pediatra que viene dos tramos horarios a la semana, y un enfermero; y disponemos de un cupo de unos 1100 pacientes aproximadamente.

La mayoría de ellos son pacientes de edad avanzada, con múltiples patologías y problemas sensoriales. Allí, las consultas se realizan generalmente de manera presencial, tanto en consulta como en domicilio, en un tiempo limitado a 7 minutos, que resulta habitualmente insuficiente dado los problemas de movilidad y los déficits auditivos/visuales que presentan la mayoría".

Este médico rural ha conseguido gestionar un par de consultas de 15 minutos para aquellos pacientes en los que el motivo de consulta es más complejo y precisan más tiempo, bien por el propio motivo de consulta o por las circunstancias de la persona, toda una hazaña.

"Siempre hay que hacer malabares, ya que una vez que se terminan las consultas citadas, comienza el horario de urgencias médicas en las que puedo ver tanto adultos como niños", añade.

También cubren las emergencias

En los pueblos más alejados, el médico de familia atiende todo tipo de pacientes y de emergencias: "Si viene alguna emergencia, nos avisan por un busca en cualquier momento del día, y salimos de la consulta a atenderla con los recursos que tenemos, que normalmente son inferiores a la dotación de otros centros. Además, contamos con una ambulancia de traslado por si hay que derivar al paciente a un centro hospitalario o bien dependemos del DCCU de Morón (a unos 30 minutos de distancia) o de Montellano, si necesita traslado medicalizado (UVI móvil).

¿Qué ventajas tiene trabajar como médico en el ámbito rural?

El doctor David Casado responde: "Las principales ventajas que aporta trabajar en Coripe son que el ritmo de vida es menor que en otros centros más cercanos a la ciudad, que la población respeta al médico y lo escucha en lugar de imponer su criterio, de manera que resulta mucho más fácil llegar a la mejor solución posible para sus problemas de salud; y que me permite en muchos casos intentar prestar una atención biopsicosocial, no viendo solo las enfermedades sino también el contexto de la persona que las padece. Asimismo, al tener una población más reducida, he conseguido en tres meses conocer a parte importante de la población, y esto me ha permitido ir haciéndome mis árboles genealógicos mentales".

¿Compensa el SAS suficientemente estos puestos?

"Obviamente no, tengo un contrato temporal cuando Coripe se ha llevado meses sin médico titular fijo desde que se jubiló el anterior referente y las perspectivas de que se cubriera el puesto no eran muy halagüeñas. Además, a nivel de la bolsa tiene una escasa ponderación positiva y a nivel salarial estoy al mismo nivel que El Coronil o Montellano que tiene unas circunstancias similares, a pesar de que Coripe está aún más lejos y aislado. Por otro lado, pienso que se debería ofrecer un programa de formación continua potente en manejo de emergencias para los consultorios como el mío, así como una mayor dotación de material, porque, aunque por suerte haya poca frecuencia de las mismas, creo que es necesario irse reciclando cada cierto tiempo y así estar preparados para cuando ocurran", explica el doctor Casado.

Precariedad en bata blanca

El aislamiento en las consultas del ámbito rural representa un agravio comparativo con otros destinos. Son puestos alejados de las Universidades y de los Hospitales.

El médico de familia suele estar solo en los pueblos más pequeños y tiene que asumir toda la demanda asistencial, a domicilio, emergencias y urgencias, etc. Conciliar es muy complicado en estos puntos de la geografía, deficientes en muchos servicios. El profesional o bien tiene que desplazares todos los días, o bien tiene que desplazar a su familia.

Pese a estas dificultades la Medicina Rural es considerada como la Medicina más humanizada. "El médico no tiene la tensión asistencial de los centros de salud urbanos. El residente que rota por estas consultas queda enamorado", añade Micó.

¿Cómo atraer médicos?

A las dificultades, que hacen poco atractiva la Medicina Rural, se añade la precariedad que afecta a toda la Atención Primaria. "¿Cómo convencer a un estudiante que termina Medicina? Si le vas a someter a turnos dobles, si le dices que trabajará los sábados, que no le contratarás el domingo para volver a contratarlo el martes, que hoy va a estar aquí y mañana en otro puesto, que tiene que hacer guardias que no se reconocen.... Los estudiantes de Medicina hacen Erasmus y conocen cómo trabajan los médicos en otros países. Se les ha descuidado en exceso", advierte Micó.

El SAS dispone de un complemento salarial para compensar los puestos de difícil cobertura, pero los sindicatos (CCOO y UGT) advierten de que este complemento no es suficiente para atraer y mantener a los médicos en poblaciones del ámbito rural.

¿Cómo hacer atractivo un puesto en el ámbito rural?

El doctor Micó responde: "Las soluciones hay que buscarlas donde están. En países como Noruega hay ejemplos de poblaciones aisladas. Ellos ya han tenido ese problema y han conseguido fidelizar a las plantillas potenciado la conciliación familiar y con condiciones laborales decentes; no como las que hay aquí", explica.

En España: "Un día te contratan aquí y otro día, en otro sitio, mientras que en países del Norte de Europa hacen contratos de larga duración y, de hecho, a muchos médicos españoles que se han ido a estos países incluso les han buscado trabajo a sus parejas para atraerlos", añade.

Recetas

El portavoz del Sector Sociosanitario de CCOO-Andalucía, Luis González, propone soluciones: "Un plan para cubrir puestos rurales que incluya una compensación, de verdad, por la penosidad de trabajar en zonas rurales. Cada vez encontramos más pueblos sin médicos. Si la salida es poner un facultativo para que atienda a tres pueblos a la vez, al final se harta y se va. Además, tienen que diseñar un plan de formación en las facultades de Medicina".

El déficit de efectivos se recrudecerá, según el portavoz de sindical, al destacar que las jubilaciones previstas en los próximos años superan a los MIR que se forman en Andalucía. La situación para la Atención Primaria frente a la Hospitalaria es más complicada aún: La proporción de plazas MIR asignadas a la Atención Primaria en el MIR está muy alejada del 50% europeo. “Hay un desequilibrio desde la formación: las plazas MIR de Atención Primaria se quedan en el 30% frente a las hospitalarias, cuando en Europa se encuentra en el 50%-50%”, el doctor Micó.

Mejoras laborales para compensar, nuevas oportunidades de desarrollo profesional y la conciliación se perfilan clave para recuperar la Medicina Familiar, en líneas generales, y en especial en el ámbito rural.