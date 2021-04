Juanma Moreno elogia a Espadas: "Es un candidato muy potente"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha elogiado este lunes a quien puede ser su contrincante socialista en las próximas elecciones autonómicas: Juan Espadas, alcalde de Sevilla. "Es una persona sensata, que no ha entrado en la confrontación (...) Es un rival de gran potencial, un gran adversario, no me lo va a poner difícil, y yo tampoco a él", ha indicado Juanma Moreno en una visita al Hospital Macarena de Sevilla.

Juan Espadas y Juanma Moreno coincidieron el sábado pasado en la final de la Copa del Rey de fútbol, que se jugó en Sevilla. Ambos hablaron, pero Moreno no ha querido relevar el contenido de esa conversación. Sin embargo, el presidente de la Junta sí ha accedido a valorar a Espadas como candidato. "Es un candidato muy potente", ha resumido.

El PSOE andaluz resolverá a lo largo de este año su candidatura a la Junta, ya que debe celebrar el congreso regional, aunque tampoco se descarta que se adelanten las elecciones primarias para elegir al cabeza de cartel. Juanma Moreno sostiene que el PSOE quiere crear una sensación de adelanto electoral para elegir, cuanto antes, a su candidato. Pero este lunes ha vuelto a descartar un cambio de fecha electoral.

"Sé que el PSOE está preocupado por el adelanto electoral, pero tenemos estabilidad y yo lo que quiero es vacunar, vacunar y vacunar, y después reactivar la economía. Todo lo que no sea eso, nada, no quiero pensar en campaña electoral", ha indicado.

Algunos medios vienen sosteniendo que si Ciudadanos no logra entrar en la Asamblea de Madrid a consecuencia de las elecciones del 4 de mayo, el Gobierno de coalición andaluz del PP con los naranjas se desestabilizara, y Moreno podría aprovechar para convocar a las urnas. Sin embargo, y aunque la operación le saliese bien, con ello sólo resolvería si seguir gobernando con Ciudadanos o con Vox.

De hecho, el resultado de las elecciones en Madrid es muy incierto. El CIS ha publicado este lunes su sondeo, y otorga una victoria por escaños al PP, pero muestra un empate técnico entre los bloques de derecha e izquierda. En el mejor de los casos, la presidenta Isabel García Ayuso habría cambiado a Ciudadanos, como socio, por Vox.