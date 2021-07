La Junta de Andalucía admite que no puede exigir a los bares pedir el certificado Covid

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, admitió este jueves que la Administración andaluza puede hacer una "recomendación" a los establecimientos de restauración y ocio para que pidan el certificado covid, pero no puede "obligar" a hacerlo.

"Los restaurantes, hoteles, cines o teatros son los competentes para decidir porque son establecimientos privados, no podemos obligarles a pedir ningún tipo de identificación, pero ellos pueden pedirlo si lo consideran", puntualizó en Canal Sur.

Por ello, defendió que la decisión sobre la aplicación del pasaporte covid para el acceso a estos locales debería "unificarse" entre las comunidades autónomas. Criticó en este sentido, que el Gobierno de España "le pasa la pelota" a las regiones. Según Marín, sería recomendable exigir este certificado porque garantiza, aunque no al 100%, que las personas pueden entrar en un espacio "seguro". "Tenemos que buscar medidas sensatas, razonables que nos permitan proteger la salud y también la actividad productiva", agregó.

Sobre si cree que deben pagar los gastos hospitalarios las personas que no han querido vacunarse y están ingresadas, dijo que no lo comparte porque "cualquier persona que necesita una asistencia sanitaria, tiene que tenerla". "Aunque yo no comparto que no quieran vacunarse, desde el punto de vista ético no puedo obligar a nadie porque la vacuna es voluntaria y entramos dentro del ámbito de unos derechos individuales que tenemos reconocidos", remachó.

Por otra parte, Andalucía registró el jueves 4.893 nuevos contagios, trece fallecimientos más y una nueva subida de la tasa de incidencia acumulada, en este caso de catorce puntos hasta situarse en 554,4 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. El número total de contagiados desde que se inició la pandemia es de 701.474.

El número de personas hospitalizadas en Andalucía por coronavirus aumentó en 18 en el último día, hasta sumar 1.169, mientras que en la Unidad de Cuidados Intensivos hay 204 personas, siete más que el miércoles.

Los empresarios piden un "trato justo" para Marbella

Empresarios, hosteleros y comerciantes de Marbella reclaman un "trato justo" para la ciudad en relación a las restricciones de movimiento de horario nocturno de 02:00 a 07:00 propuestas por la Junta por superar los 1.000 casos de incidencia acumulada de covid por cada 100.000 habitantes. El presidente de la asociación de empresarios CIT Marbella, Juan José González, pide al Gobierno autonómico que tenga en consideración las circunstancias particulares de este turístico municipio de la Costa del Sol a la hora de "adoptar unas medidas que pueden ser muy gravosas para su economía".

González mostró su preocupación porque las restricciones anunciadas pueden causar un "grave perjuicio" no sólo a quienes se dedican al ocio nocturno, si no también al resto del tejido empresarial marbellí, ya que van a disuadir a muchos visitantes de elegir Marbella como destino para sus próximas vacaciones. En este sentido, ha recordado que los residentes en Marbella a día de hoy "no son los 140.000 censados, sino que muy posiblemente superan los 350.000" y atendiendo a estas cifras, la tasa de contagios de la localidad "no estaría por encima de los 1.000 casos, sino que se situaría por debajo de los 500". El TSJA no había validado, al cierre de esta edición, el toque de queda de Marbella ni tampoco el de Estepona. Sí lo hizo con Montoro.