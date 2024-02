La Junta decidirá sobre los indultos del caso ERE en base a criterios jurídicos y no políticos

La Junta no ha desvelado si va a apoyar la concesión del indulto a los ocho ex altos cargos de los anteriores gobiernos del PSOE, con José Antonio Griñán a la cabeza, condenados por el caso de los ERE, pero ha dejado claro que su decisión tendrá "un contenido jurídico y no político". Esto parece acercar a un pronunciamiento favorable por parte del Ejecutivo andaluz. Así lo ha dicho el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, después de que ayer la Audiencia de Sevilla diera un plazo de tres días a la Junta, ahora gobernada por Juanma Moreno, para que, como única parte perjudicada en el caso de los ERE, se pronuncie sobre los indultos solicitados por los condenados.

El consejero ha asegurado que la decisión del gobierno andaluz será "la que el gabinete jurídico considere más adecuada a derecho". "Desde la Junta de Andalucía entendemos que un indulto no puede tener contenido político, tiene que tener un contenido jurídico", ha subrayado.

Desde el ejecutivo andaluz, ha añadido, lo que van a hacer es valorar si se dan las circunstancias que justifiquen la concesión del indulto, siempre de acuerdo con lo que establece la legalidad vigente. "Si se entiende que la ley lo admite será positivo, y si la ley interpretada por los letrados desde el punto de vista técnico se entiende que no es de aplicación, que no procede ese indulto, la respuesta será negativa", ha señalado.

Nieto ha recordado que, en casos de este tipo, el actual gobierno de la Junta no ha actuado ni lo hará siguiendo "movimientos" de carácter político. La Audiencia de Sevilla es el órgano judicial encargado de tramitar los indultos solicitados tras las condenas en la denominada pieza política de los ERE, y lo hace después de que el Tribunal Supremo remitiera la semana pasada un oficio en el que comunicaba que solo tramitará el indulto del exdirector general de Trabajo Juan Márquez.

El alto tribunal se encargará solamente de la tramitación del indulto de Márquez porque, tras la condena de la Audiencia, solo se modificó la sentencia de este exalto cargo de la Junta de Andalucía, rebajando la pena impuesta inicialmente. Para el resto de los ocho condenados, incluido Griñán, será la Audiencia de Sevilla la encargada de resolver los indultos solicitados.