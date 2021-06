La Junta mantiene su rechazo a quitar las mascarillas ante la variante delta

Las mascarillas no son obligatorias desde la pasada medianoche en exteriores, siempre que sea posible mantener la distancia interpersonal, pero en el Gobierno andaluz mantienen su rechazo a esta decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez e insisten en recomendar a la población que utilice esta medida de protección contra el Covid-19. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, viene recordando en los últimos días que se trata de la principal barrera contra el virus, la más efectiva hasta que la vacunación desató la euforia en el mundo desarrollado. Ayer, en las horas previas al final del tapabocas, el presidente Juanma Moreno mostró su preocupación porque esta medida llega a Andalucía con un alto indice de contagios y con la amenaza, cada vez más cercana, de la variante delta, que ha provocado un repunte de casos en Reino Unido y que, precisamente, las mascarillas vuelvan a ser obligatorias en interiores en Israel.

Moreno, en una vista a la localidad granadina de Huéscar reclamó al Gobierno central “serenidad” a la hora de relajar medidas como la mascarilla y transmitir buenas noticias que generan una “falsa seguridad” frente a la pandemia. “Eso está generando que muchos ciudadanos ya directamente no tomen medidas de seguridad como el metro y medio (de distancia), no utilicen la mascarilla, que haya un relajamiento general”, admitió el jefe del Ejecutivo andaluz, que ve una “especie de ansiedad” por parte del Gobierno de España por transmitir “buenas noticias” sobre la pandemia que, a su juicio, no están acompañadas del respaldo de los comités técnicos ni científicos ni de la cogobernanza de las comunidades autónomas.

No fue el único miembro del Gobierno autonómico que atizó al Ejecutivo central, ya que el vicepresidente JuanMarín calificó de “error mayúsculo” la decisión. “El virus sigue ahí y sería terrible que no tuviéramos en la conciencia lo importante que es salvar vidas”, dijo Marín, que afirmó que “no todas las provincias, no todos los municipios, ni siquiera los distritos dentro de una ciudad tienen la misma situación sanitaria y estas decisiones no se pueden tomar por criterios políticos sino científicos”. Por su parte, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, fue más allá y vaticinó que “el Gobierno volverá a rectificar” y que volverá a hacer obligatorio el uso de esta medida de protección. “Lo están haciendo ya países que, entre comillas, habían dicho que habían pasado la pandemia y se están produciendo rebrotes y han vuelto a entender que la mascarilla es la herramienta más eficaz para evitar contagios”, explicó Bendodo, que recomendó a la población utilizar el tapabocas en exteriores “unos días más”.

La incidencia mantiene su caída y está ya en 165 casos, con 554 hospitalizados

Moreno afeó que se trata de decisiones que “se nos imponen” y que tienen “cierto riesgo”. Y puso como ejemplo el final del estado de alarma en mayo, cuando la Junta también puso en marcha una desescalada que ha tenido que frenar precisamente por la lentitud en la bajada de casos provocada por la relajación de las restricciones autonómicas. Hoy por hoy, cuando ha pasado un mes y medio desde ese final del estado de alarma, existe “mucha preocupación” porque la cepa india “está muy cerca de Andalucía”, en Gibraltar.

Como ocurrió con la cepa británica y la cepa primigenia, la variante india –o delta– acabará por imponerse, ya que es más contagiosa. Esto ocurrirá, de momento, en un contexto de tendencia a la baja de la incidencia. En el último día esta tasa bajó casi un punto y medio para situarse en 165,2 casos por cada cien mil habitantes en los últimos catorce días. En las últimas se han diagnosticado 1.328 nuevos casos y ha habido dos muertos. La mayor incidencia de la enfermedad la tiene la provincia de Córdoba, con 275,4 casos, por encima del riesgo extremo, y la mejor prosigue en la provincia de Almería, con 66,4. Además, hay 554 hospitalizados por coronavirus, 14 menos que en la jornada previa de los que 128 están ingresados UCI.