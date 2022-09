La Junta se acerca al recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a las grandes fortunas

El Gobierno andaluz está cerca de anunciar un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a las grandes fortunas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que, según la Junta desnaturaliza la bonificación del 100% del impuesto de Patrimonio, ya aprobada.

La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, consideró este viernes que "hay una invasión de competencias y que sería viable el posible recurso de inconstitucionalidad".

Sin embargo, no se atreve a ser categórica sobre el asunto ya que la norma aún no ha sido publicada y hasta ese momento la Junta, cuyo gabinete jurídico ya trabaja en un posible recurso, no se manifestará con claridad.

Recordemos que el Ejecutivo central anunció la creación de lo que llamó "impuesto de solidaridad" para recaudar 1.500 millones de euros y que afectará principalmente a contribuyentes beneficiados por la supresión del impuesto de patrimonio en comunidades gobernadas por el PP como Madrid y Andalucía, puesto que el resto podrá deducirlo allí donde se sigue pagando este tributo. Los contribuyentes afectados serán los que tengan un patrimonio superior a los tres millones de euros. Los que se sitúen entre 700.000 -cifra a partir de la cual se empezaba a tributar por Patrimonio en Andalucía- y los mencionados tres millones no están afectados.

La Junta cree que la norma "deja vacías de contenido las competencias fiscales de comunidades autónomas en base al titulo 8 de la Constitución, la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas y la ley de tributos cedidos".

En el mismo sentido que España se ha manifestado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, muy duro con el Gobierno y con argumentos que invitan a pensar en un recurso jurídico.

Así, ha acusado al Gobierno central de tratar, por la "puerta de atrás", de desautorizar la autonomía fiscal de la comunidad andaluza, en una "especie de fraude de ley". "El Gobierno, por la puerta de atrás, trata de limitar la capacidad de Andalucía para subir o bajar los impuestos", ha dicho.

Y ha calificado el impuesto a las grandes fortunas de "contrarreforma" a la decisión de su Gobierno de eliminar el impuesto de patrimonio en Andalucía.

En declaraciones a los periodistas con motivo de su participación en el Foro La Toja, Juanma Moreno ha indicado, que "no es serio que un gobierno contrarreforme a otro gobierno", de "manera precipitada y sin ningún tipo de planificación ni de organización", generando "inseguridad jurídica e incertidumbre".

El presidente andaluz argumenta que la supresión del impuesto de patrimonio solo supone un caída del 0,6% de la recaudación en Andalucía (93 millones de euros en el último ejercicio computado), pero consigue que muchos de contribuyentes de rentas altas vuelvan a censarse fiscalmente en la comunidad.

Por último, el propio portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, ha asegurado que la Junta no va a quedarse quieta frente a este “ataque a la autonomía de Andalucía”. “Iremos a los tribunales, si tenemos que ir. Nos defenderemos con todas las herramientas que estén a nuestro alcance”, ha afirmado.

El Gobierno responde a la Junta

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en Onda Cero en que estas nuevas medidas no se han visto condicionadas por las decisiones de algunas comunidades de rebajar impuestos, entre ellas Andalucía. Pero a renglón seguido reconoció su sorpresa ante esos anuncios, "el más grave" la supresión del Impuesto sobre Patrimonio en Andalucía. Más, incluso, que la deflactación del IRPF anunciada por el presidente valenciano, Ximo Puig, para los tramos de renta hasta 60.000 euros.

Su segundo secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ha subrayado este viernes en Cádiz las "diferencias" entre las medidas fiscales que han impulsado la Junta de Andalucía y el gobierno de España, ya que este último ha preferido focalizar las reducciones en las rentas más bajas para tener recursos para políticas de gastos.

Jesús Gascón ha contestado así a los comentarios que Juanma Moreno, hizo esta semana en el parlamento andaluz en los que criticaba la "incoherencia" del Gobierno y del PSOE sobre la rebaja fiscal e ironizaba con que ahora "todos se tiran en tropel", incluida la ministra de Hacienda a "bajar los impuestos e imitar al PP".

En declaraciones a los medios el secretario de Estado de Hacienda ha indicado que las medidas de la Junta de Andalucía y del Gobierno "van en sentido opuesto" en lo que se refiere al impuesto de patrimonio. Lo que ha hecho el Gobierno con el denominado "impuesto de la solidaridad", afirma, es aplicar un impuesto estatal "en aquellos casos en los cuales la política fiscal de la comunidad consiste en desfiscalizar absolutamente la tributación de los patrimonios", lo que da a entender que la medida gubernamental es en buena medida una reacción al decreto de la Junta de Andalucía.

Con esta medida "se garantiza que haya un mínimo al menos en todo el territorio nacional, sin perjuicio de que cada comunidad autónoma puede poner la tributación un poco más arriba o un poco mas abajo, pero no anularlo", ha sostenido Gascón.

Respecto a la reducción del IRPF "lo que ha anunciado la Junta -afirma- es una reducción de la tarifa de forma generalizada, de la que se pueden beneficiar absolutamente todos los contribuyentes, también los tramos más altos, se beneficia el 100% de los declarantes y el Gobierno de España lo que ha preferido es focalizar las medidas en las rentas más bajas, y de esa manera tener recursos adicionales para las políticas de gastos.