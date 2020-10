La Junta suspende las clases en la Universidad de Granada

La Junta suspende las clases presenciales en la Universidad de Granada, pero no restringe los horarios de los bares de copas donde este fin de semana se han visto cientos de jóvenes en actitudes irresponsables. La razón que ha dado el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, es que los contagios que se han detectado en la ciudad en las últimas horas se corresponde con universitarios, aunque también ha apuntado que las medidas que van adoptando tratan de evitar, en lo posible, el daño económico.

En siete residencias universitarias ha habido 150 contagios en las últimas horas. Junto a las medidas restrictivas en Granada, el Ejecutivo ha aprobado el confinamiento perimetral de Écija y otras actuaciones, sin cierre, en Sierra de Yeguas, en Málaga.

El Gobierno andaluz debe publicar estas nuevas actuaciones en el BOJA, aunque serán de aplicación desde este miércoles 14 de octubre. Además, ha realizado dos nuevas recomendaciones: una, a los ayuntamientos para las fiestas del 1 y 2 de noviembre, cuando se visitan los cementerios por Todos los Santos y Difuntos, y otra, para todas las residencias universitarias y colegios mayores de la comunidad.

Las clases en la Universidad de Granada no serán presenciales a partir de ahora, debido al incremento de nuevos casos de Covid en esta ciudad que se asocian al ocio de los estudiantes. La medida, en principio, durará dos semanas, al final de las cuales se valorará la situación. El Gobierno andaluz, reunido este martes, no ha adoptado más medidas de restricción de la movilidad en esta ciudad, al entender que no se dan todos los criterios que el Ministerio de Sanidad ha fijado en su orden. La propia Universidad decidirá si se sustituyen y cómo por clases telemáticas.

Los tres criterios fijados por el Ministerio de Sanidad para las ciudades de más de 100.000 habitantes son tres. Contar con una tasa de incidencia mayor de 500, que Granada cumple; tener más del 32% de las camas de UCI ocupadas por pacientes de Covid, y pasar de 10 en la tasa de positividad. Este parámetro mide el número de diagnósticos positivos sobre los realizados.

Con los datos del 12 de octubre -los últimos publicados por la Junta-, la tasa de incidencia del distrito sanitario de Granada es de 1.750. La de la ciudad es de 613 si se consideran los test de antígenos y los PCR. En Granada, todos los colegios mayores y residencias deben cerrar a las 22 horas.

El Consejo de Gobierno de Andalucía sí ha acordado confinar Écija. Las entradas y salidas de esta localidad sevillana están prohibidas salvo para acudir a trabajar y por asuntos de mayor necesidad. En Sierra de Yeguas, en Málaga, también se imponen medidas de cierre a la hostelería a las 22:00 horas. En la comunidad siguen confinadas Almodóvar del Río y Linares, mientras que Casariche se mantendrá con algunas medidas restrictivas más, pero sí se podrá salir y entrar en el municipio. Casariche fue el primer municipio en ser cerrado en la comunidad, ya se han cumplido dos semanas de confinamiento, pero la tasa aún se sitúa en 1.000 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Se ha reducido en dos tercios desde entonces.

El portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha asegurado que no se descartan nuevas medidas en Granada, más graves si fuesen necesarias.

El Consejo ha aprobado una serie de recomendaciones para toda Andalucía. Las residencias universitarias y colegios mayores tendrán que contar con planes anti Covid. En las habitaciones no podrá haber más de cuatro personas y sólo vivirán en ellas dos como máximo. Se establece un máximo del 50% del aforo en las zonas comunes y del 75% en los comedores.

Para el próximo Día de los Difuntos y de Todos los Santos, se solicita a los ayuntamientos que las visitas a los cementerios se limiten a cuatro personas por grupo y a no más de media hora. Los cementerios deben fijar un aforo, ampliar los horarios los días 1 y 2, así como los anteriores, y establecer controles al número de coches en los aparcamientos.

El número de ingresos hospitalarios en Andalucía es ahora el más alto de la segunda ola, aunque sólo es un tercio del pico alcanzado en la pandemia. Este martes había 1.152 personas ingresadas, aunque hay dos personas menos en las UCI que el día anterior. Ahora son 160 personas.