Macarena Olona da por hecho que será la candidata de Vox en las elecciones andaluzas

Macarena Olona se perfila ya de forma definitiva como candidata de Vox a las elecciones andaluzas que se celebrarán este año. La política alicantina, diputada por Granada y secretaria general de su grupo en el Congreso, ha dado por hecho que será la cabeza de lista del partido de Santiago Abascal en los comicios autonómicos. El calendario electoral fija noviembre como fecha para las urnas, pero se da por hecho que habrá un adelanto y que las elecciones serán en primavera.

La dirigente de Vox ha deslizado su candidatura en un desayuno informativo protagonizado por su compañero Iván Espinosa de los Montero. Durante su intervención, ha reconocido que "si está de la mano de Dios", dejará la Cámara Baja antes del final de la legislatura para convertirse en la referente del partido en Andalucía, papel que ya ejerce de facto desde hace unos meses, ya que ha celebrado multitud de actos en la comunidad en las últimas fechas.

Este anuncio no es una designación oficial, que llegará cuando se acerque o se conozca la fecha de las elecciones pero desde el grupo Vox en Andalucía consideran "natural" la fórmula elegida por Olona para terminar de postularse como candidata. Es cierto que la decisión formal corresponde a la dirección nacional del partido, que no tiene estructura como tal en la comunidad, ya que Vox funciona con una arquitectura provincial. El ahora portavoz parlamentario, Manuel Gavira, ha estado en el desayuno celebrado en Madrid, y ya admitió hace tiempo que el perfil de su compañera alicantina es "un cañón". La propia Olona se ha pronunciado en sus redes sociales sobre sus declaraciones en el desayuno:

¿Por qué los medios publican que he confirmado candidatura a #Andalucia por esta intervención? Cuando se convoquen elecciones se tomará la decisión. No me asustéis a @JuanMa_Moreno 😉 pic.twitter.com/ka5UgGzurF