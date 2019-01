Miles de feministas se concentran ante el Parlamento "sin miedo"

Mediodía movido en el entorno del Parlamento andaluz. Miles de hombres y mujeres feministas se concentran para reivindicar los derechos de la mujer. Ni un paso atrás no es sólo uno de los lemas más repetidos en las pancartas. También es el grito de 'guerra' con el que han roto el cordón policial para inundar la calle San Juan de Ribera.

Varias pancartas moradas con mensajes en pro de la mujer encabezan la concentración. Tras ellas, cánticos y el colorido que daban las banderas multicolor y los cientos de pequeños carteles en los que el mensaje era claro: ¡Igualdad! Ni menos, ni más.

Justicia social, no a la regresión de las leyes aprobadas para proteger a las mujeres víctimas de violencia y abusos. Ésas son las consignas de una multitud que, a esta hora, mientras el próximo presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha comenzado su intervención en el debate de investidura, no deja de ganar manifestantes que se acercan desde las calles aledañas.

Don Fadrique, San Luis, Fray Isidoro de Sevilla y Juan de Ribera son las vías por las que los colectivos, más o menos espontáneamente, se unen al clamor que dice responder a "la extrema derecha".

En un ambiente que mezcla la reivindicación y lo festivo, el exterior del Parlamento andaluz se ha convertido en un escenario de protesta y espectáculo en el que cada grupo, más o menos improvisadamente, lanza gritos contra la "imposición heteropatriarcal".

Más de 200 organizaciones se han unido este 15 de enero para evitar "pasos atrás en los derechos de las mujeres" y se han promovido concentraciones para esta tarde en 108 puntos del país, París, Toulouse, Berlín, Bristol y Buenos Aires.

Mujeres 24 horas (Mujeres 24h) ha actuado de coordinadora de la iniciativa, que surgió durante las negociaciones entre PP, Ciudadanos y Vox para propiciar un cambio político en la Junta. Aunque de momento hayan decidido no tocar las leyes de igualdad de género, la polémica suscitada y las propuestas que el partido de Santiago Abascal puso sobre la mesa ha sido decisivo para la movilización: "No podemos permitir que se juegue con nuestros derechos y libertades como moneda de cambio y negar la incuestionable realidad de la violencia machista. Es algo que no vamos a consentir".

Las organizadoras de este movimiento, que se define como "independiente y apolítico", insisten en que no se "echan a la calle porque haya perdido un partido en favor de otro" sino porque quieren "dejar muy claro que nos van a tener enfrente, que somos el 50% de la población y queremos visibilizar nuestra fuerza, unidas y combativas, para avanzar en nuestra lucha.