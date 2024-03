María Márquez avisa: "El PSOE-A llegará hasta donde haga falta para que se investiguen los contratos de emergencia"

La portavoz y secretaria de Políticas del Estado de Bienestar del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha avisado este jueves de que su partido "llegará donde haga falta" para investigar la contratación de emergencia en el ámbito de la Consejería de Salud desde el año 2020 hasta la actualidad, pese al rechazo anunciado por el PP-A a apoyar su propuesta de creación de una comisión de investigación al respecto en el Parlamento andaluz.

La también portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz se ha pronunciado sobre esta cuestión en una rueda de prensa en la Cámara autonómica en la que ha trasladado la "sorpresa" y "preocupación" del PSOE-A tras conocer el "desahogo" con el que el PP-A ha despachado su propuesta de creación de una comisión de investigación en el Parlamento "para que se investigue y se conozca qué pasó y qué está pasando en nuestra comunidad autónoma respecto a la situación sanitaria y la gestión de la pandemia" de Covid-19.

"Que el PP de Andalucía haya dicho que rechaza esta comisión de investigación nos lleva a pensar al PSOE que, efectivamente, vamos por el buen camino", y "que hay tema, porque quien nada teme, nada esconde, nada oculta", ha argumentado María Márquez antes de defender en esa línea que si el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no tuviera nada que ocultar ni nada que esconder a los andaluces, no tendría ningún problema en votar a favor de que se abra una comisión de investigación" en el Parlamento andaluz, al igual que el PSOE no ha tenido "ningún problema" en votar a favor de la creación de la comisión de investigación solicitada por el PP en el Senado.

La representante socialista ha aseverado que "la gestión de la pandemia en Andalucía ya tiene muchos temas encima de la mesa que son absolutamente escandalosos", y entre los que ha citado "la cascada de dimisiones absolutamente escandalosa en el Servicio Andaluz de Salud" (SAS), "los contratos a dedo que se han producido, en algunos casos millonarios, sin control", y que "han llenado los bolsillos a empresas fantasmas, sin trabajadores, durante la pandemia", según ha denunciado.

María Márquez ha diferenciado además al PSOE y al PP a la hora de reaccionar ante casos de corrupción que salpiquen a sus partidos, y en ese sentido ha manifestado que mientras el PSOE "aparta a los corruptos", el PP "aparta a quien denuncia la corrupción dentro de su partido" como, a su juicio, se evidenció con el caso del que fuera líder nacional del PP Pablo Casado.

María Márquez ha aseverado que el PSOE-A quiere "que se investigue lo que pasó y está pasando en Andalucía", y ha advertido al PP-A y a Juanma Moreno que, aunque quieran "intentar torpedear la acción de este grupo parlamentario y del PSOE todo lo que quieran, vamos a llegar donde haga falta, tanto en el ámbito parlamentario como en otros ámbitos, para que se investigue qué pasó en Andalucía".

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE-A ha concluido insistiendo en que el argumento de que el que los populares "no quieran esa comisión de investigación es la prueba más evidente de que hay tema", y "los andaluces merecemos una explicación y una respuesta por parte del presidente de la Junta de Andalucía", ha zanjado para concluir.