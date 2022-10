Moreno pide en el acto con los Reyes más inversiones hídricas en los Presupuestos Generales

La Junta de Andalucía despliega toda el arsenal disponible para cargar contra el Gobierno central por lo que considera una falta de inversiones para mitigar los efectos de la escasez de agua. La situación de sequía en Europa, particularmente en zonas meridionales como Andalucía, se ha convertido en un suculento medio para la confrontación y el reproche.

Y si el martes fue el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, quien atacó a la política hídrica del Ejecutivo de Pedro Sánchez, hoy ha sido el turno del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha señalado que "no es razonable" que en plena sequía los Presupuestos Generales del Estado (PGE) diseñados para 2023 contemplen "una rebaja a las inversiones hídricas", según ha recogido Europa Press en una nota remitida a los medios de comunicación.

Así lo ha indicado el presidente de la Junta en unas declaraciones efectuadas a los periodistas en Madrid, donde ha asistido a los actos del Día de la Fiesta Nacional de España, y a la pregunta de si este miércoles, aprovechando la coincidencia de las autoridades con motivo de la festividad del 12 de octubre, podría pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un aporte mayor de fondos para la ejecución de proyectos de agua.

"Es verdad que en el Palacio Real se producen corrillos e intentaré trasladárselo si estoy en uno de esos corrillos con el presidente", ha afirmado Moreno, quien ha asegurado que no le parece "razonable que en plena sequía en toda la España meridional, y especialmente en Andalucía, donde el agua es tan importante par nuestra riqueza, nuestro bienestar, para el empleo, los PGE lleven una rebaja a las inversiones hídricas".

"No es razonable, no es entendible", ha abundado el presidente de la Junta sobre el particular, que ha indicado que va a pedir al presidente del Gobierno que "reconsidere eso, que haga una apuesta contundente por la inversión en obras para el agua en Andalucía, y que programemos junto con a las autoridades europeas los fondos para que podamos utilizarlos para algo tan importante como es el agua ahora mismo para Andalucía".

El Gobierno andaluz ya advirtió el martes, a través de su consejero portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, de una "bajada de hasta un 11,5%" en los PGE de "inversiones que ha de ejecutar la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir" en Andalucía, y se preguntaba "cómo es posible" que eso suceda teniendo en cuenta que se está viviendo "la peor sequía desde hace años".

En otro orden de cosas, y más concretamente relacionado con el verdadero motivo del viaje del presidente, más institucional que político, Moreno destacó el significado de un un día que "tenemos que celebrar con serenidad y con optimismo", dijo el presidente antes de instar a los presentes a que "pensemos más en lo que nos une que en lo que nos separa".

"Es un día muy especial porque es el día de todos los españoles, y un día que tenemos que celebrar con tranquilidad, con serenidad y también con optimismo, porque somos una gran nación y un gran país", ha subrayado Moreno, quien ha añadido que "sobre todo, algo que a mí me hace siempre reflexionar el 12 de octubre, que pensemos más en lo que nos une que en lo que nos separa".

De este modo, el presidente de la Junta ha afirmado que "tenemos más de 500 años de historia común, tenemos muchas cosas que nos unen, independientemente de ideología, raza, credo, que lo que nos separa", y "creo que este día sirve para eso, para pensar en lo que nos une como nación y para pensar en proyecto futuros donde todos tenemos que trabajar para sacar adelante a España".