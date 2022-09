Moreno abre el curso político de la "incertidumbre" con la sequía como protagonista

La falta de agua que cuartea los campos andaluces se ha convertido en la protagonista del inicio del curso político en Andalucía. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya había advertido de que esta sería la legislatura del agua y con sus reivindicaciones en materia hídrica ha querido comenzar el nuevo ciclo ante la junta directiva autonómica del PP. La principal, un calendario de ejecución de las actuaciones pendientes en materia hidráulica en la comunidad autónoma andaluza, "que Gobierno y Administración autonómica hagamos ya las obras que son fundamentales para garantizar el suministro de agua".

El presidente de la Junta ha vuelto a incidir en las críticas que durante las últimas semanas han estado formulando al Ejecutivo de Pedro Sánchez. En Andalucía hay un elevado número de obras de interés general del Estado pendientes de ejecutar y otras las ha asumido la Administración autonómica. En el listado reclamado por el PP están, entre otras, las obras de Rules, Carboneras, el túnel de San Silvestre o el trasvase del Condado, el que debe solventar el problema de agua en Doñana. En el del PSOE, que por la mañana lo reivindicaba al PP, otras como la de Sierra Boyera en Córdoba.

Moreno ha hecho esta tarde alusión a todas las actuaciones pendientes y ha asegurado no querer una batalla, pero también ha aprovechado para recordar que Andalucía tiene "solo el 33% de las competencias hídricas" y "estamos haciendo todo lo que podemos". Dos decretos de sequía, más de 300 obras en marcha, ha enumerado. "Ya hay agricultores regando gracias a algunas de esas obras, a las aguas regeneradas procedentes de la depuración", ha destacado.

El curso político de la mayoría suficiente se abre, ha destacado Moreno, con la incertidumbre como característica principal. Con el conflicto de Ucrania sin resolver, Rusia presionando a Occidente por la vía energética, una escalada de precios sin fin aparente y la recesión como escenario posible, el popular ha advertido de que "a día de hoy ningún ciudadano capaz de vislumbrar qué puede suceder de aquí a las navidades". Y no ha desaprovechado la oportunidad para insistir en la crítica a la actuación del Gobierno de Sánchez, que "me hubiera gustado que pusiera certidumbre, esperanza" y al que ha reclamado que este martes, en el debate en el Senado entre PSOE y PP sobre las medidas de ahorro energético, "atienda a las propuestas del PP porque a España le irá mejor".

Frente a esa actuación nacional, Moreno ha querido presentar a la Junta como el Gobierno que "arroje luz donde hay sombra. Que los andaluces entiendan que hasta donde podamos llegar, vamos a llegar para que las circunstancias adversas sean las menores posibles". Por la mañana, el PSOE había enumerado una batería de medidas a poner en marcha por la Junta para hacer frente a las consecuencias de la crisis en los hogares.

Como muestra, ha recordado las medidas de ahorro y eficiencia energética planificadas por la Junta, porque "hay que ahorrar, pero hay que hacerlo con rigor y desde el consenso". Ayudas para la movilidad eléctrica, rehabilitación energética, fomento de energías renovables de autoconsumo. "Hemos movilizado 1.728 millones de euros para impulsar 40.000 proyectos de mejora por toda Andalucía", ha destacado. Y "hemos remitido una batería de propuestas al Gobierno para el plan de contingencia y seguridad energética. Queremos hacer nuestras propuestas". Un poco antes, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, las había resumido: extender la bajada del IVA todo el invierno, apostar por la nuclear extendiendo la vida útil de las centrales o el rediseño de un plan energético que incluya a las cogeneradoras de energía. "Nuestro Gobierno mucho que aprender de lo que ha pasado en Andalucía", aseguraba.

La Junta también escuchará las de la oposición en Andalucía. La palabra diálogo fue una de las más repetidas en los primeros días de la nueva legislatura, dentro de la imagen de moderación en la que ha sabido imbuir al Gobierno andaluz. Y en esa línea ha insistido Moreno en la apertura del curso popular. "En este curso político complejo quiero escuchar a las personas. Y quiero escuchar a los representantes de esas personas", ha afirmado. El jueves convocará a los portavoces de todos los grupos parlamentarios en San Telmo, para que "podamos reunirnos, dialogar, compartir y proponer cosas juntos. Solo escuchando se puede acertar en las propuestas". "Esperemos que los líderes de los partidos vengan con honestidad, franqueza y propuestas realistas", ha rematado.

Con las elecciones municipales a unos meses de distancia, la referencia a ellas es inevitable en un encuentro de partido. Y no ha faltado en la comparecencia pública de Moreno, aunque para asegurar que no quiere hablar de ellas. Aunque sea de forma estratégica. "La mejor manera de lograr buenos resultados no es hacer campañas políticas. Si queremos ganar la confianza de los ciudadanos olvidémonos de la campaña y preocupémonos de los problemas de los ciudadanos". El reto para los populares es ahora ""seguir ampliando nuestras bases sociales, seguir creciendo y eso solo se hace desde la cercanía, la humildad y el trabajo bien hecho", ha avisado.