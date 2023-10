Multan con 300 euros por participar en una concentración en favor de Doñana frente a San Telmo

La Policía Nacional ha denunciado a los convocantes de la protesta celebrada el pasado martes en Sevilla por Salvemos Doñana, que participaron en una "concentración no comunicada" ante el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía en Sevilla, mientras se reunían la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Según ha confirmado la organización en su perfil de la red social X (antes Twitter), la cuantía de la sanción puede llegar a los 300 euros por persona.

La denuncia relata que uno de los organizadores, Francisco Casero, y la aproximada veintena de manifestantes "no atendieron a las órdenes de la fuerza actuante para que no ocuparan la calzada", teniendo que "repetir en varias ocasiones la orden de que volviesen a su posición inicial de la "concentración no comunicada". Casero, de la Fundación Savia, fue quien personalmente intercedió ante la Policía y fue quien finalmente denunciado formalmente por escrito. El denunciado ha explicado que no hubo tiempo material para convocar y pedir autorización para la concentración.

Ecologistas en Acción ha citado que, a su llegada, Teresa Ribera se acercó al grupo, ubicados a 30 metros de la puerta del palacio de San Telmo, sede del gobierno andaluz. "Recibida con cantos de Doñana no se vende, Doñana se defiende por parte del grupo de personas que se plantó allí de esta forma improvisada, la ministra decidió asumir transmitir este mensaje al presidente del Gobierno andaluz".

Cinco minutos después de irse la ministra, la Policía Nacional llegó en sendas furgonetas "e informó a las personas que siguieron allí plantadas de que estaban participando en una concentración ilegal para protestar" que no había sido comunicada y, por tanto, "procedían a solicitar los documentos de identificación de al menos una decena de entre los presentes para realizar las correspondientes denuncias".

Salvemos Doñana permaneció allí "tras más de tres horas con un calor sofocante que la misma Teresa Ribera refirió cuando, antes de marcharse volvió a acercarse, junto con Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía", para informar "con evidente satisfacción sobre lo ocurrido en la reunión, las buenas noticias".

Finalmente, también el secretario de Estado, Hugo Morán, se acercó "completando en tono cordial y afable, según percibieron las personas que aún permanecían allí, la información que la Ministra había facilitado". "Respetando en todo momento a la Policía Nacional y su función, consideramos que ayer hubo una sobreactuación. Quienes roban agua en Doñana llevan años escapando de denuncias y sanciones y vemos actuaciones inmediatas sobre quienes defendemos la integridad de Doñana con denuncias y sanciones", indica Ecologistas en Acción, que denuncia "la criminalización de una reunión pacífica y espontánea".