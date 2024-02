El PP rechaza la comparecencia de José Manuel Soto para explicar la subvención a 'Destino Rocío'

El PP ha hecho valer la mayoría absoluta que tiene en el Parlamento de Andalucía para rechazar la comparecencia del artista José Manuel Soto que había sido solicitada por el grupo socialista para informar "sobre las subvenciones nominativas recibidas por la Fundación Destino Rocío de la Consejería de Presidencia". El presidente de la Comisión, el parlamentario popular Erik Domínguez, ha interpretado el reglamento de la Cámara que deja bajo su criterio el poder dar un turno de palabra o proceder a una votación directa. Ha optado por esta última y en ese momento, la oposición en pleno ha protestado contra la misma.

Juan Antonio Delgado, portavoz adjunto del grupo Por Andalucía, ha querido tomar la palabra para "que conste en acta que se he hecho una lectura retorcida del reglamento del Parlamento de Andalucía y se impide la posibilidad de debate a esta Cámara". El presidente de la Cámara ha cortado su intervención con un lacónico "gracias señor diputado de Podemos". En parecidos términos se ha expresado el portavoz socialista, Josele Aguilar, quien ha querido reprochar que "no se diera la posibilidad de hablar sobre la decisión del presidente de la Comisión de no dar un turno de palabra".

La que sí ha podido dirigirse a los miembros de la Comisión ha sido la vicepresidenta de la misma, la parlamentaria socialista Adela Castaño, quien ha criticado "la decisión política del presidente de la Comisión, de sus formas y de hurtar la posibilidad del debate en el Parlamento. No entiendo qué problema hay en que venga el señor Soto a explicar aquí las subvenciones recibidas". "Se acabó", ha concluido Domínguez antes de pasar a una votación que ha rechazado la comparecencia con los votos del PP y el rechazo de todos los demás grupos".

La Junta de Andalucía asumió la gestión de la Fundación Destino Rocío, y creó un comisionado para llevarla a cabo, después de que el año pasado le concediera una subvención de 275.000 euros de la que le ha pagado el 50 %, mientras el resto está pendiente de la justificación total. Respecto al 2024, el Gobierno andaluz no ha tomado aún una decisión, según concretó el portavoz, Ramón Fernández-Pacheco. El proyecto Senderos del Rocío, una especie de Camino de Santiago a la andaluza con ocho rutas para llegar a la aldea del Rocío.