El PSOE considera "una barbaridad" el sistema de teleconsultas "al estilo Ayuso" que plantea el SAS

El PSOE considera que antes la Consejería de Salud debe "mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios para que dejen de huir a otras comunidades" antes de implantar un servicio de teleconsultas "al estilo Ayuso". Así lo ha asegurado la responsable de Salud del Grupo Parlamentario Socialista andaluz, María Ángeles Prieto, quien ha tachado de "barbaridad" la iniciativa ya que, a su juicio, supone un "desconocimiento absoluto" de la Atención Primaria.

La parlamentaria socialista se ha pronunciado así en una nota después de que la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, anunciara que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está trabajando en la implantación de un sistema de citas más ágil y accesible en Atención Primaria a través de las consultas telefónicas y teleconsultas.

La consejera avanzó este miércoles que el SAS está trabajando en este nuevo sistema para ponerlo en marcha, previsiblemente, a finales de año o principios de 2024, y que la principal novedad del mismo será que el usuario tendrá la posibilidad de elegir si es atendido mediante consulta telefónica o teleconsulta por su facultativo o enfermera correspondiente o por otro asignado por el sistema, en el caso de que este pueda atenderle antes.

María Ángeles Prieto ha replicado que la teleconsulta puede ser una modalidad más de atención para casos concretos "siempre que se garantice la longitudinalidad de la atención", es decir, "que te atienda tu médico o enfermera y siempre sea el mismo". Sin embargo, el modelo de consulta de Moreno supone "que te atienda cualquier médico, un médico que no es el tuyo, que no conoce tu historia ni el proceso", según ha criticado la diputada del PSOE-A.

La responsable socialista de Salud ha defendido que está demostrado "científicamente" que ser atendido por el mismo médico "alarga la vida y reduce la mortalidad", de forma que el modelo de teleconsulta planteado por la Consejería es "una barbaridad" y demuestra "un desconocimiento absoluto de la Atención Primaria y de lo que quiere la ciudadanía".

"A los andaluces no les da igual quien les atienda, como dice la consejera de Salud, que demuestra cero interés por tener una atención sanitaria de calidad", ha lamentado Prieto, que ha vuelto a negar que se tarden dos días en conseguir ser atendido por el médico de familia, así como que ha rechazado que se instaure una teleconsulta "al estilo Ayuso", teniendo en cuenta "cómo está la sanidad en Madrid".

Prieto ha subrayado la falta de médicos existente en Andalucía porque "huyen a otras comunidades autónomas". Concretamente, ha alertado de que se van de la región "unos 500 médicos al año ante las malas condiciones laborales que se le ofrecen".

"El Gobierno de Moreno estaba dispuesto a concertar con la privada las consultas de Atención Primaria pagando diez veces más que lo que le pagan a los médicos de familia", ha denunciado también la representante del PSOE-A, que ha concluido que "dinero hay", y se ha preguntado por qué desde la Junta "no mejoran las condiciones de los profesionales de la sanidad pública si hay dinero". "No lo hacen porque no quieren, porque el objetivo es debilitar la sanidad pública para justificar su privatización", se ha respondido la parlamentaria socialista.