El PSOE plantea una dirección colegiada en el Parlamento con Ángeles Férriz como portavoz

El nuevo grupo parlamentario socialista contará con una dirección colegiada de la que formarán parte los cabezas de lista en las ocho provincias andaluzas, un nuevo formato de organización en el que la portavoz del grupo seguirá siendo la vicesecretaria general socialista, Ángeles Férriz, y habrá cuatro portavoces adjuntos.

Ese es el esquema que ha presentado esta mañana el secretario general del PSOE, Juan Espadas, que ostentará la presidencia del grupo. Espadas apuesta por "dar la máxima responsabilidad" a quienes fueron los números 1 en las distintas provincias el pasado 19 de junio. De ellos, dos formarán parte de la Mesa del Parlamento si se acepta su propuesta: la expresidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García, ocuparía una vicepresidencia, y el exalcalde de Maracena y secretario de Organización socialista, Noel López, una secretaría. Ambos representan "el valor de la experiencia municipalista", ha remarcado Espadas.

La distribución de la Mesa del Parlamento continúa siendo una incógnita a menos de 24 horas de su constitución. Según los resultados electorales, al PP le corresponderían cinco puestos y al PP, dos, pero el reglamento también establece que todos los grupos parlamentarios deben estar representados. Los populares aún no han comunicado cuál será su propuesta mañana, si ceder un puesto a Vox o crear dos vocalías con voz pero sin voto para este partido y Por Andalucía. También Adelante Andalucía ha reclamado estar presente en la Mesa, a pesar de que no le corresponde a priori por no contar con un grupo parlamentario al tener solo dos diputadas.

La portavocía del grupo parlamentario socialista seguirá en manos de la jiennense Ángeles Férriz, a la que acompañarán como portavoces adjuntos María Márquez (Huelva), Isabel Ambrosio (Córdoba), Juan Antonio Lorenzo (Almería) y Josele Aguilar (Málaga).

En la nueva estructura habrá también dos secretarios generales, para realizar no solo labores de organización, sino también "para dar apoyo específico a la Mesa del Parlamento y la junta de portavoces, dos órganos que serán claves", explica Espadas. Serán Pilar Navarro y Gerardo Sánchez.

Con este nuevo formato de dirección colegiada para el grupo parlamentario, el PSOE quiere reforzar la "coordinación con el partido y su estructura provincial y con la sociedad". La apuesta de Espadas pasa por crear lo que denomina un "gobierno en la sombra", un grupo de oposición para "un control exhaustivo" de la labor del Ejecutivo andaluz, con ese consejo de dirección, que se reunirá una vez a la semana al igual que el Consejo de Gobierno, como puntal. Y con el objetivo de que el trabajo del Parlamento se traslade a la calle, "vamos a trasladar a cada uno de los 30 diputados responsabilidades concretas en sus provincias", ha asegurado.

Para la legislatura que mañana comienza, el socialista ha reclamado al PP que el reglamento del Parlamento "se interprete para que haya posibilidades y margen para un debate democrático". La mayoría de los populares en la Mesa implica que en la práctica tengan el poder de decidir qué iniciativas llegan o no a la Cámara y ante esa realidad, los socialistas reclaman un día tras otro "generosidad" para que la Mesa "sea un órgano vivo, se pueda debatir" y las iniciativas que lleguen al Parlamento "no sean solo las del Gobierno".

También reclaman que la Mesa del Parlamento "sea más exigente a la hora de los procedimientos, normas, plazos e informes preceptivos" para la tramitación de las normas. Los socialistas denuncian que en bastantes ocasiones los expedientes se han tramitado de forma incompleta, como por ejemplo, ha señalado Espadas, "en las normas exprés que se pusieron de moda en la legislatura anterior".

En este sentido, Espadas ha anunciado que entre las primeras iniciativas que pondrán en marcha pedirá al Gobierno andaluz todos los expedientes relativos a las contrataciones de emergencia llevadas a cabo en el pasado mandato, en las que los socialistas aprecian "irregularidades". Si los datos confirman esas supuestas irregularidades, volverán a solicitar en el Parlamento la creación de una comisión de investigación que fue frenada la pasada legislatura en la Mesa con los votos de PP, Ciudadanos y Vox.