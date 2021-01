El Parlamento reforma su reglamento para blindar la expulsión de Teresa Rodríguez

Cuando se apruebe la modificación, como muy pronto en abril, de este punto se podrán beneficiar tanto Vox como Adelante, aunque en el caso de la formación de derechas la merma en sus fondos es mucho menor, ya que sólo ha perdido una diputada, frente a los nueve expulsados de la coalición entre IUyPodemos. No obstante, la reforma no está cerrada y deberá debatirse en la Cámara, por lo que podrán modificarse algunos de los puntos que puedan provocar discrepancia entre los grupos.

La reforma también regula el procedimiento de intervención de los diputados no adscritos en el Pleno y las comisiones y contempla que cuando el número de parlamentarios sin grupo “altere la proporcionalidad” se podrán “establecer fórmulas que repongan la representación política” que salió de las elecciones, como el voto ponderado. Esto, según Teresa Rodríguez, “rompe el principio de un diputado, un voto”.Desde los partidos proponentes explican que este fragmento está pensado para evitar desequilibrios en órganos colegiados, como la Diputación permanente o las comisiones, donde el voto de los no adscritos podría difuminar las mayorías del Parlamento. Juristas consultados por esta redacción reconocen que este punto es “ambiguo” y queda abierto a interpretaciones futuras.

¿Qué puede hacer un diputado no adscrito?

Un diputado no adscrito tiene los derechos muy limitados según el reglamento actual del Parlamento de Andalucía, pero tiene margen para participar, en cierta forma, en la vida del Legislativo. Para presentar una proposición de ley, potestad inicialmente reservada para los grupos, necesitan la firma de once diputados, algo que está a mano de Teresa Rodríguez y sus aliados, ya que dos de los diputados de Adelante son afines a la ex líder de Podemos y no han sido expulsados. En los procedimientos legislativos también pueden solicitar comparecencias de agentes sociales, presentar enmiendas y defenderlas. También pueden presentar interpelaciones y mociones, así como preguntas en Pleno o comisión, pero no al presidente de la Junta en la sesión de control. Por contra, no pueden participar en un debate de investidura ni en uno de Presupuestos.