'Perreo por el cambio', el videoclip de un candidato de Málaga que lo 'peta' en la campaña

Perreo por el cambio es el nombre del videoclip lanzado por un candidato de Podemos a las elecciones municipales en Málaga, el concejal Nicolás Sguiglia, que lo está petando en esta campaña y que incluye un tema del cantante puertorriqueño Bad Bunny con la letra cambiada por el edil y su hija de ocho años. El vídeo arranca con un chat entre jóvenes en una red social, donde intercambian mensajes a través del teléfono móvil, uno de los participantes cuenta que a su madre le han comunicado que le suben el alquiler 300 euros y otro responde que "juegan a lo que dice Nico", en referencia al aspirante malagueño, que ahí entra en escena.

"Si le gustan los pelotazos inmobiliarios, si le gusta favorecer unos pocos bolsillos, mejor hágalo sobre este tablero", dice el candidato integrado en la confluencia de izquierdas "Con Andalucía", a la vez que muestra el clásico juego de mesa Monopoly, y acaba con una exigencia: "deje de jugar al Monopoly sobre la ciudad de Málaga". Le sigue la canción, que bailan un grupo de chicas y chicos en plena calle, y vuelve a aparecer en imagen Sguiglia, en este caso cabeceando con una pelota en un juego compartido con unos jóvenes. El reguetón, esa música de origen caribeño e influencia afroamericana tan de moda caracterizada por un estilo recitativo, le gusta mucho a este argentino de 46 años, sociólogo de formación, que lleva veinte años en Málaga y forma parte de la dirección andaluza de Podemos.

La letra, del edil y de su hija de 8 años

Compuso la letra junto a su hija Malena, una adaptación creada en el coche aprovechando los viajes diarios de ida y vuelta al cole al compartir ambos los gustos musicales; cantaban y veían, según explica a EFE, "lo que rimaba y lo que no" y si pegaba. El coste de la producción ha sido -asegura- de 80 euros por grabar en un estudio con la cantante que pone la voz y la amplia repercusión de esta acción electoral ha hecho que de otros partidos ya se hayan interesado por quién hizo el tema musical y qué importe económico supuso.

Un millón de visualizaciones en redes

Alrededor de un millón de visualizaciones calculan que suma ya este vídeo -de 2 minutos y 17 segundos- en una semana en diversas redes sociales (Twitter, TikTok, Instagram y Facebook), además de las redifusiones compartidas a través de WhatsApp, que ya no controlan los promotores de la iniciativa. El tuit registra 873.000 visualizaciones con 320.000 reproducciones completas del vídeo; la que canta es una chica malagueña que prefirió el anonimato y que trabaja en el ámbito musical; el productor es también malagueño y entre los que aparecen bailando en el vídeo está Mikey, un joven con síndrome de Down, feliz tras la experiencia.

🎛🔥 Perreo por el cambio"Vamos esa juventud,pasemos a la accióncon cabeza y corazón.Te toca decidir.Nos toca decidir.Todo depende de ti"🎬 @PODEMOS feat. Bad Bunny.De lo mejor que verás esta campaña 😉💃#28M #Málaga #PerreoPorElCambio pic.twitter.com/A1d3SSd5Qo — Podemos Málaga (@podemosmalaga) May 10, 2023

Nicolás comenta que "lamentablemente" en el ámbito del estilo de baile que se nombra popularmente como "el perreo" muchas de las letras "tienen contenidos machistas" y le pareció sugerente la idea de "invitar a poder disfrutar de lo mejor que tiene esto", ya que cree que "es muy bueno que la gente baile y se divierta".

"El perreo es muy positivo"

"El perreo me parece muy bueno y positivo, pero parecía interesante hacer alteraciones en la letra para poder introducir mensajes que consideramos más interesantes, no solo en clave electoral; sino esta idea de una juventud activa, que participa, que se preocupa por los problemas que le están afectando", ha destacado. Y añade que "lamentablemente, a veces, las letras de estos cantantes hablan de cadenas de oro y de coches de lujo y los chicos que los escuchan no llegan a fin de mes o no saben cómo acceder a una vivienda". Ya piensan incluso en organizar un festival de "Perreo por el cambio" con un llamamiento a creadores de música urbana, "pero introduciendo letras un poquito mejores". "Nico me preguntó/Si yo quiero el cambio/Si yo quiero el cambio/Si quiero vivienda/Y barrios verdes/Ey, una Málaga de todos", comienza la canción, que a continuación anima a votar. Trata de la actitud: "No quisiera resignarme/Sé que no puedo/Sé que no debo, eh, eh/No quisiera resignarme/Sé que no puedo/Sé que no debo/Sorry, yo no confío, yo no confío/Nah, en el PP no confío/De sus mentiras y promesas me río/Los tenemos que echar", en alusión al PP, que gobierna Málaga desde hace 23 años.

"Si la juventud se mueve, el cambio llega"

Sguiglia incide en la importancia del voto joven: "es absolutamente clave; si la juventud se mueve, el cambio llega. El problema que tenemos lamentablemente es que hay mucha desafección política entre la juventud, en buena medida tiene razón la gente joven porque los políticos todos le han dado la espalda durante mucho tiempo". "Es una generación muy golpeada por la crisis y que necesita políticas públicas. Si se activa y participa, si la juventud reacciona y se mueve, pasa a la acción, como dice la letra del vídeo; el cambio en Málaga es posible", señala y considera un "desafío como sociedad" poder acercar la política a los jóvenes.

En el vídeo no aparece ni la candidata a la Alcaldía de la lista en la que va Nicolás, Toni Morillas, ni el nombre de la confluencia en la que se integra Podemos, aunque sí el propio nombre de la formación morada. El acuerdo electoral se alcanzó a última hora, el vídeo ya estaba editado, solo dio tiempo a incluir el lema de la confluencia ("Málaga con todas") y ya "era imposible que pudiera salir Toni Morillas", justifica. El objetivo del vídeo era romper el "tedio" de las campañas políticas, "que muchas veces la gente las ve con el piloto automático", y parece haber contribuido a disminuir ese aburrimiento.