El SAS recordará las citas de las consultas mediante mensajes al móvil

La Consejería de Salud está estudiando un sistema para recordar las citas en Atención Primaria, mediante envíos de mensajes de textos de sms a los teléfonos móviles de los usuarios. Se trata de una medida para reducir las citas fallidas en el SAS, que alcanzaron la cifra de 2,9 millones de euros el año pasado. Tal como indicó la consejera de Salud, Catalina García, a este diario, la Junta no contempla multas como las que se han comenzado a estudiar en Francia.

Muchas consultas privadas ya han comenzado a recordar a los pacientes las citas solicitadas, incluso algunas clínicas obligan a confirmar o rechazar la presencia unos días antes de la fecha acordada. El SAS no llegará a tanto, pero sí va a enviar sms a los móviles, tal como se hace ahora en sus hospitales. El Gobierno andaluz cree que esta medida servirá para reducir el absentismo de los pacientes, que llega a ser del 7% en algunas provincias.

Catalina García ha afirmado que descarta medidas como la francesa, ya que prefiere que la concienciación lleve a una mejoría de estas faltas. En el caso de Francia, su Gobierno estudia sin implantar una multa de cinco euros a las personas que no acudan al médico sin un aviso previo o un argumento válido. De las casi 40 millones de citas que el SAS dio el año pasado, 3,9 millones fueron fallidas, los pacientes no avisaron. Además de una descortesía, esta actitud perjudica a los pacientes en espera y contribuye al engrosamiento de las listas de demora.

Para concienciar a la población sobre la importancia de que esos turnos no se desaprovechen, desde hace algunos meses los centros sanitarios despliegan carteles en los que se informa de las citas perdidas. El objetivo es sensibilizar a los pacientes. Porque las incomparecencias tienen dos perjudicados. Por un lado, el sistema por el coste económico del turno que se pierde. Por otro, los demás usuarios que no pueden beneficiarse de que se les adelante la cita en ese hueco que se desaprovecha. Además, quien no acude, generalmente tiene que ser citado nuevamente, de modo que duplica la demanda de asistencia engrosando las ya excesivas listas de espera.