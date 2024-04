El ex viceconsejero de Salud Miguel Ángel Guzmán ficha por la aseguradora Asisa

El ex viceconsejero de Salud y Consumo Miguel Ángel Guzmán ha sido contratado por la aseguradora Asisa como director médico de la compañía en Andalucía. Hace tres meses, el ex número 2 de la Consejería abandonó su cargo por "motivos personales", al igual que el ex gerente del SAS Diego Vargas, cambios que se enmarcaron dentro de la estrategia de la Junta por aliviar las listas de espera.

Según ha adelantado la Cadena Ser, Guzmán asegura que el nuevo cargo en el sector privado no es incompatible con el trabajo que ha desarrollado en la Consejería de Salud. Defiende además que no es funcionario y antes de trabajar en la Junta, durante veinte años, ya estuvo empleado en otras compañías aseguradoras. Recalca además que Asisa no tiene -actualmente- ningún tipo de acuerdo contractual con la Junta de Andalucía.

Asisa es una de las mayores aseguradoras privadas de España y cuenta con un cuadro médico de más de 50.000 profesionales, una red hospitalaria en todo el territorio nacional con 18 hospitales propios (y más de un millar de centros sanitarios concertados), y casi tres millones de asegurados.

Guzman es natural de Málaga y licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga, además de especialista en Medicina del Trabajo y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales por la Generalitat de Cataluña.

El ex número 2 de la Consejería de Salud cuenta con una larga trayectoria en diversos cargos de gestión sanitaria, entre los cuales destaca su paso por la gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir como director. También ha trabajado como director médico del Hospital Vithas Parque San Antonio de Málaga y fue vocal del Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad entre septiembre 2012 y febrero de 2018.El Consejo de Gobierno andaluz lo nombró en 2019 gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), puesto que ejerció hasta 2022, cuando fue nombrado número dos de la Consejería de Salud y Consumo. El pasado 27 de diciembre dimitió en el marco de la reestructuración de la cúpula del departamento de Catalina García.