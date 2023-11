Salud defiende que si hay más listas de espera es porque "el sistema funciona"

Ante las críticas de sindicatos y la oposición tras la publicación por parte del Ministerio de Sanidad de las listas de espera sanitarias en todo el país –incluidas las de Andalucía, que no se conocían desde comienzos del pasado año–, la consejera de Salud, Catalina García, reiteró este lunes su defensa de que “el sistema sanitario andaluz funciona”. Es más, la consejera aseguró que estos mismos datos “son la garantía” de que es así y de que la situación de la sanidad en Andalucía dista mucho de la realidad que pintan en la oposición: “Mientras más produce el sistema, hay más derivaciones, hay más consultas externas y más listas de espera”, afirmó en unas declaraciones en Canal Sur Televisión.

“Estos datos vienen refrendados por la actividad del sistema sanitario público andaluz. Y si el sistema funciona, las listas de espera sí o sí aumentan”, reiteró García, quien aseguró que prueba de esta mejoría en la gestión se traduce en que “durante este 2023, el sistema sanitario haya realizado 553.000 derivaciones más desde las consultas de Atención Primaria a las de los especialistas y éstos han atendido 448.000 consultas más sin acabar el año. Todo eso se ha hecho más durante este año”. Una cifra que, según destacó García, “son dos millones de consultas externas más si se compara con los datos de 2018”.

Todo esto, según la consejera, ha llevado a Andalucía, “a pesar de esos datos”, a ser “la única comunidad que ha reducido el tiempo de espera respecto si nos comparamos con el año 2018. Los andaluces esperamos 75 días menos para ser operados y 55 días menos para que te pueda ver el especialista en la consulta”.

García lamentó que “pese a que los profesionales del sistema sanitario público, con medios propios y una reducción de los conciertos hasta al 4,03%, operando por las tardes, han aumentado las intervenciones quirúrgicas con respecto a 2022 en un 15%, pero aún no es suficiente, motivo por el que el presidente de la Junta anunció un plan extraordinario el próximo año, a partir de enero”, en referencia a los grandes conciertos que ha licitado la Administración andaluza con la sanidad privada para aliviar de pacientes las listas de espera para intervenciones quirúrgicas y pruebas médicas.

Por todo, García no comparte las críticas de la oposición y, en especial del PSOE, que le pide la dimisión. “El PSOE no está capacitado para hablar de listas de espera”, afirmó la consejera, quien reiteró que “son los que escondían los pacientes como se demuestra que cuando llegamos al Gobierno, en el corte de diciembre de 2018, declaramos 78.000 pacientes que no estaban apuntados en la listas de espera quirúrgicas y otros 622.000 en las listas de especialistas. Esos datos son públicos y cualquiera puede verlos. Si eso no es real, hace tiempo que tenían que haber denunciado que no es verdad, pero no lo hacen porque saben que son reales y hacían esas prácticas que dejaban indefensos a muchos andaluces”, criticó.