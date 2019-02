"Con voz propia en el Congreso, Adelante Andalucía habría obtenido un mejor resultado"

Sergio Pascual, diputado de Podemos por Sevilla, fue el primer secretario de Organización del partido morado. Fue destituido en marzo de 2016 en medio de dos batallas cruzadas, la de Pablo Iglesia e Íñigo Errejón y la de los territorios, en su caso el andaluz, contra una visión centralista del partido.

-En cierto modo, los motivos de su cese siguen patentes. ¿Hay algo de eso en la polémica de Madrid, donde Errejón y Carmena han optado por ir por un camino distinto al de Pablo Iglesias?

-Bueno, yo escribí entonces que el tiempo daría y quitaría razones. Hay algunos elementos comunes. Creo que en el plano interno, en Podemos debimos creernos más lo de la plurinacionalidad y lo de la confederalidad. Si lo hubiéramos hecho, nos habríamos ahorrados problemas como éstos.

-¿Qué hubiese supuesto eso?

-Pues, por ejemplo, que Podemos Andalucía hubiese tenido una voz propia en el Congreso. O que asuntos internos de los territorios debían resolverse en el ámbito territorial. Es justo lo que han dicho ahora los secretarios generales en Toledo.

-¿Con un grupo parlamentario propio, Adelante Andalucía habría tenido un mejor resultado en las pasadas elecciones autonómicas?

-Estoy convencido, porque le podríamos haber dicho a los andaluces que, frente al nacionalismo excluyente del independentismo catalán y frente al centralismo que nos ningunea, había un partido que los iba a defender aquí y en Madrid. Del mismo modo que hay un Podemos con voz de Galicia o de Cataluña, habría un Podemos andaluz que, por ejemplo, en el momento que el Gobierno anuló la sentencia de muerte contra Companys, podría haber dicho: también la de Blas Infante.

-¿Qué le pasó a Adelante Andalucía en estas elecciones?

-Creo que el problema fundamental es que debimos haber entrado a hablar también de Cataluña. No bastaba con querer centrar el debate sólo en lo andaluz, porque la realidad era otra, y es que cuando las familias se sentaban en la mesa camilla, hablaban de Cataluña. Ojalá no hubiera sido así. Mi posición política es que tenemos que defender a un partido con una voz propia para Andalucía en Madrid, frente al centralismo y, también, por no decir sobre todo, frente al nacionalismo excluyente del independentismo catalán.

-¿Un andalucismo de izquierdas?

-Sí. Mientras en Madrid, en el Congreso, no haya una representación equitativa de los territorios, como ocurre en Alemania con la cámara regional, Andalucía tiene el derecho a no ser menos que catalanes, vascos, valencianos o gallegos. Lo que no tiene sentido es que los andaluces estemos huérfanos, con 61 diputados, frente a grupos que son catalanes, valencianos, vascos y gallegos.

-¿Pinta poco Andalucía en el Congreso?

-No tiene voz propia, una voz identificable como la tiene, por ejemplo, en Marea.

-El PSOE andaluz dice que tiene mucho poder en su grupo.

-¿Cuál es el diputado socialista andaluz que expresa eso?

-No lo sé. Lo que me dice es que Andalucía sólo se puede defender desde un grupo parlamentario andaluz.

-Mientras España no tenga una forma de representación política por territorios, como es el caso del Bundesrat en Alemania, los andaluces tenemos el derecho, y el deber, de buscarla en el Congreso, porque vascos y catalanes sí utilizan el Congreso para tenerla. A mi me gustaría que hubiese un mecanismo de representación territorial, pero mientras no la haya, tendremos que organizarnos de otro modo.

-Sin embargo, la visión que tenemos, y creo que es acertada, es que lo de Madrid se debe a la rivalidad entre Errejón e Iglesias.

-Lo que yo he detectado es que más allá de pablistas, errejonistas o anticapitalistas, hay gente comprometida con su trabajo y otros que no, y eso lo hay entre pablistas, errejonistas y anticapitalistas.

-¿Está de acuerdo con la fórmula pactada entre Errejón y Carmena para Madrid?

-De la misma forma que me hubiera gustado que nadie se metiese a decidir cómo debíamos organizarnos en Andalucía, creo que no debo entrar a opinar cómo deben organizarse en Madrid.

-¿Debe repetirse la fórmula de Adelante Andalucía debe repetirse en las elecciones municipales?

-Creo que en cada pueblo se debe buscar y decidir la fórmula que sea la mejor para llegar a los votantes.

-Pero si esas decisiones siempre se dejan en cada territorio o en cada municipio, ¿qué es Podemos?

-Es una casa común.

-