Susana Díaz ve a Albert Rivera "desquiciado en su carrera con Pablo Casado"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha advertido este miércoles que la fecha para la celebración de las próximas elecciones autonómicas "se va a decidir aquí, no fuera de esta tierra" y ha criticado el "desquicie" del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien pretende "utilizar a Andalucía en sus cuentas electorales y su carrera con Pablo Casado para ver quién está más a la derecha".

"No voy a perder la oportunidad de mejorar la vida de los andaluces, que me merece mucho más la pena que las bullas, los nervios y la precipitación de Rivera", ha dicho Díaz, quien ha matizado que el posible adelanto electoral va a depender de la estabilidad. "Cuando no la haya, hablarán los andaluces, pero de lo que quieran los andaluces, incluida la fecha que se va a decidir aquí y no en otro sitio", ha reiterado.

Ha lamentado que, tras las declaraciones de este martes del presidente andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, resulte "evidente que no quiere estabilidad" y que le guían "otros intereses que solo pueden ser fruto de un cálculo electoral" al tiempo que ha subrayado que el gobierno que lidera "está en el día a día, en la mejora de las condiciones de vida de los andaluces".

Nerviosismo de Ciudadanos

"Habrán calculado que les merece la pena tirar por la borda lo que han ayudado a construir en estos tres años y medio solo por adelantarse diez minutos a Casado", ha asegurado para admitir que han sido "tres años y medio buenos, en los que han contribuido a la estabilidad" y criticar que "se echen por tierra por el nerviosismo de Rivera".

Díaz ha resaltado en esta línea que se han puesto en marcha "tres buenos presupuestos" y se ha logrado "una estabilidad que en, otros sitios, echaban de menos". "Pero si te dicen --ha añadido-- que tienes que cambiar antes del 31 de octubre el Estatuto andaluz para hacer los presupuestos, es evidente que no se quiere estabilidad y que se está en la táctica y en la estrategia electoral".

Al hilo de esto, ha apuntado que, mientras que Rivera "viene a Andalucía a ratificar sus nervios, sus prisas y sus bullas porque está demostrado que es quien anda más desquiciado", el BOJA va a publicar planes de empleo que darán a 22.000 andaluces la oportunidad de volver a trabajar, se van a impulsar de nuevo la carrera en los profesionales sanitarios o se van a financiar los implantes cocleares en niños de cero a siete años que lo necesiten.

"Eso es lo que yo me planteo en estos momentos y lo que interesa a los andaluces; que se mejoren sus vidas mientras que Rivera está preocupado de los suyo, de cómo aprovecha Andalucía en sus cuentas electorales y en su carrera con Casado. Es evidente porque si no, el ruido no sería el que es", ha trasladado.