UGT acusa a la Junta de incumplir el Pacto Social y pide una reunión a Juanma Moreno

UGT ha acusado a la Junta de Andalucía de "incumplir" las medidas del Pacto Social y Económico por el impulso de Andalucía y ha solicitado una reunión con el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, para exigirle su cumplimiento, ya que las medidas acordadas en el mismo "siguen sin ponerse en marcha". Así lo ha manifestado el secretario general del sindicato en Andalucía, Oskar Martín, quien a pesar de todo ha reconocido avances en muchas de las medidas de ese acuerdo

Martín ha añadido que será "especialmente vehementes" en denunciar la "no ejecución plena de medidas como el bono familia, el bono carestía, el Plan de Empleo Juvenil, las ayudas a la industrialización, la garantía para los préstamos hipotecarios a nuestros jóvenes o la prórroga a la bonificación del transporte público". Martín ha recordado que "seguimos sin asistir" al inicio de la tramitación parlamentaria de la Ley de Participación Institucional.

"El compromiso era que la misma estuviera en el Parlamento de Andalucía en el primer semestre del pasado año por lo que, el incumplimiento es manifiesto y sigue provocando que nos mantengamos, a pesar de todo, como una de las tres regiones que carecen de una norma, con rango de Ley que ponga en valor el trabajo que hacemos el conjunto de los agentes sociales y económicos", ha subrayado.

El secretario general se ha alineado con las críticas a la financiación autonómica de Andalucía y ha señalado que "más allá de los intereses políticos y las guerras partidistas, Andalucía y la ciudadanía no puede continuar siendo perjudicada por un sistema de financiación autonómica injusto y que no tiene en cuenta las particularidades de nuestra tierra". "Son muchos los datos que justifican esta demanda, pero, sobre todo, no podemos olvidar que, tristemente, volvemos a registrar el PIB per cápita más bajo de todas las comunidades autónomas".

En materia sanitaria, el líder sindical ha incidido en que "hay descontento generalizado" de ciudadanos, sindicatos y profesionales, y en este sentido ha espetado que "no puede ser que el único que no se entera es el Gobierno andaluz", ya que "sólo hay que asistir a los centros de salud para ver cómo están las salas de urgencias y atención primaria", ha apuntado al tiempo que ha denunciado que "más de 192.000 pacientes están pendientes de su intervención quirúrgica y más de 850.000 siguen esperando una consulta de especialista".

"Es cierto que se han renovado 7.000 contratos, que se ha incrementado en 150 euros la retribución de los puestos de difícil cobertura e incluso que se ha elevado la dotación presupuestaria para la Sanidad. Pero no hemos tenido noticias de un pacto por la atención primaria, y tampoco se ha avanzado en los compromisos adquiridos en materia de salud mental", ha resaltado. Por todo ello, desde UGT-A exigimos "más personal, medidas preventivas y un verdadero plan de choque contra las interminables esperas".

Plan en materia de empleo

En materia de empleo, Martín ha ahondado en la necesidad de un plan de choque en materia de empleo ante los datos de paro que registra Andalucía. "Uno de cada cuatro parados del conjunto del Estado es andaluz y nuestra tasa de paro (18,67%), continúa siendo la más alta de todas las CCAA y superando, en casi siete puntos, la media estatal (11,84%). Además, ha hecho especial hincapié en las mujeres desempleadas que hay en Andalucía, las cuales suponen "más del 60% del total del desempleo regional", y la tasa de desempleo juvenil "continúa por encima del 40%".

En cuanto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ha considerado necesario seguir apostando por los incrementos, ya que, "además de elevar las retribuciones de los que menos cobran, sirve para ayudar a reducir la brecha de género y para acortar la distancia que separa a Andalucía de la media estatal en términos de retribuciones percibidas por los trabajadores". "Para este nuevo año queremos un nuevo acuerdo que lo eleve hasta los 1.200 euros para así acercarnos más a lo comprometido en la Carta Social Europea, el 60% de un salario medio estatal que, a su vez, tampoco deja de crecer".

Por otra parte, ha hecho especial mención a la siniestralidad laboral, y en esta línea ha abogado por "empezar ya a ejecutar el plan de choque y avanzar en dotarnos de las figuras de los delegados territoriales y sectoriales de prevención de riesgos laborales (PRL)". En definitiva, ha pedido modificar la ley de PRL, "actualizarla a las nuevas realidades del mercado laboral". Al hilo de lo anterior, ha anunciado el relanzamiento de la campaña Ponle cara al Fraude. "A través de nuestra Oficina de Atención Sindical (OAS), en el teléfono gratuito 900 1888 08, donde a diario numerosas personas llaman para denunciar su situación, vamos a recabar información de contratos precarios, condiciones por debajo de convenio o explotación laboral, entre otras".

Desde UGT Andalucía se cree "firmemente" en la necesidad de apostar por la industrialización sostenible y la innovación, pero esta apuesta "no quiere decir que no defendamos un importante proceso de mejora de algunos de los sectores más tradicionales de la economía andaluza, como son la agricultura, la ganadería y agroindustria". En cuestión de fondos europeos, ha lamentado el "no estar siendo capaces" de ejecutar la totalidad de los mismos y, "estaréis conmigo en que Andalucía no puede permitirse el lujo de renunciar a ni un solo de los euros que vengan desde Bruselas con el objetivo fundamental de converger, en términos reales, con las regiones más desarrolladas de Europa", ha afirmado.

Objetivos laborales para este año

Entre los principales objetivos sindicales para este año, Oskar Martín ha destacado "continuar mejorando las condiciones laborales a partir de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI, que incluya incrementos salariales justos, así como la reducción de la jornada laboral -35 horas por ley y 32 horas en convenio- y nuevos derechos laborales". "Tenemos que recuperar los 45 días de indemnización por despido para continuar resarciendo los derechos perdidos en la Reforma Laboral de Rajoy", ha recordado.

Y, por último, ha apostado por erradicar la violencia de género. "Una violencia de género que nos deja 55 mujeres asesinadas en 2023, seis más incluso que en 2022, y que eleva hasta 56 el número de menores huérfanos que nos deja", ha lamentado. Por último, el líder sindical ha informado que este viernes se cumplen 44 años de la creación de UGT Andalucía, y en este sentido ha concluido afirmado que "a lo largo de estas más de cuatro décadas siempre hemos apostado por el diálogo como herramienta fundamental, y en 2024, queremos continuar siendo un sindicato abierto a la sociedad, a la participación de la afiliación y un sindicato en el que, la transparencia, continúe marcando nuestro día a día".

Marín ha estado acompañado por el secretario de Empleo y Negociación Colectiva y de Salud Laboral, Julián Vileya; por la secretaria de Industria y Transición Justa y Medio Ambiente, Clara de la Colina; la secretaria de Igualdad, Juventud y Formación de UGT Andalucía, Raquel Serrano; el secretario de Institucional, Rafael Gelo; y, por el letrado de los servicios jurídicos de UGT-A y director de la Fundación Sociolaboral, Emilio Carrillo.