Los VTC no podrán parar o circular sin clientes por los centros urbanos

La Consejería de Fomento ha presentado el proyecto de decreto ley que permite el servicio de los VTC en las ciudades, ratificando el mantenimiento de la ratio de licencias del decreto estatal de 30 permisos de taxis por uno de los VTC, y regula los perímetros de captación de usuarios, estableciendo para ello zonas de especial protección. En la práctica, esta medida impedirá a los VTC captar a clientes en los centros urbanos. Los taxistas, por su lado, habían pedido fijar la contratación del servicio de los VTC con un período de antelación de 15 minutos, pero la consejera, Marifrán Carazo, ha avisado de la inseguridad jurídica de esa medida.

El decreto andaluz tendrá un desarrollo reglamentario que, entre otros asuntos, regulará las reclamaciones de los clientes. Además, los ayuntamientos tendrán que modificar sus ordenanzas para poder aplicar medidas de vigilancia del cumplimiento de la norma y llevar a cabo la potestad cedida de las sanciones. Los consistorios, además, negociarán una vez al año la planificación de los festivos locales para no dejar sin servicios a los usuarios, como sucede con los taxis, y acordarán con los conductores de los VTC un descanso máximo de 52 días al año.

"No ha habido ganadores ni perdedores", ha dicho Carazo, que ha insistido en que el texto aprobado en el Consejo de Gobierno es una regulación "sensata" y que busca la "seguridad jurídica". "Son medidas proporcionadas que persiguen atender el servicio de los usuarios, siendo los VTC un complemento en armonía con el taxi y priorizando la seguridad jurídica", ha señalado la consejera, quien ha proclamado públicamente que "el taxi no va a desaparecer en Andalucía, pues no sólo mantiene su posición en el sector sino que lo mejora". La consejera se ha mostrado abierta a un diálogo futuro que asegure una correcta aplicación del decreto ley tanto con el taxi como con los ayuntamientos.

Inseguridad jurídica en la contratación previa de 15 minutos

Carazo ha explicado en la rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Telmo que se ha tratado de un decreto complejo que el Gobierno central ha evitado acometer, actuando con "cobardía" y dando carta de naturaleza de 17 normas autonómicas diferentes. Han sido, según ha informado la consejera, más de 100 horas en 20 días de reuniones durante las últimas semanas, aparte de lo hablado desde 2019. Pese a la dificultad del texto, el sector del taxi lamenta que no se haya eliminado la contratación previa del servicio en los VTC, con un margen de 15 minutos de antelación.

Ésa es una de las dos únicas reivindicaciones de los taxistas que no contempla el texto legislativo definitivo, ha explicado Carazo, quien ha argumentado que la medida de contratar el servicio con 15 minutos previos ha provocado en otras comunidades autónomas que así lo regularon reclamaciones millonarias y respuestas variopintas de los tribunales superiores de Justicia. "Ha sido por seguridad jurídica", ha subrayado Carazo.

Los requisitos: zonas de protección especial

La Consejería de Fomento ha resumido el contenido del decreto que regula el servicio de los VTC en el ámbito urbano en un decálogo. De un lado, se mantendrán como hasta ahora las autorizaciones que concede el Estado para los VTC. Las nuevas licencias sólo se otorgarán cuando las licencias sean de un VTC por cada 30 taxis. Esa ratio de licencias en Andalucía es ahora de un VTC por 2,7 taxis.

Habrá zonas de protección en donde los VTC no podrán estacionar o circular. El decreto andaluz establece zonas con gran concentración y generación de demandas de servicios de transportes de viajeros, entre las que se recogen los aeropuertos, puertos, estaciones de trenes y autobuses, centros comerciales y de ocio con más de 500 plazas de garaje, hospitales, paradas de taxis, hoteles de al menos 4 estrellas que tengan más de 100 unidades de alojamiento y cualquier otro lugar donde se esté celebrando un evento deportivo, cultural, social o de cualquier otra índole que tenga gran potencialidad de generación de viajes.

Los VTC no podrán estacionar a menos de 150 metros de las zonas de especial protección cuando no estén contratados previamente o prestando un servicio, ni en circulación continuada en ese ámbito de especial protección, salvo para aeropuertos, puertos y estaciones de trenes y autobuses, que será como mínimo de 300 metros. La excepción a esta regla consistirá en los servicios que deban prestarse de forma inmediata, como consecuencia de casos de urgencias, emergencias o asistencia en carretera.

Descansos de los conductores de los VTC

Los ayuntamientos establecerán un máximo de 52 días al año de descanso obligatorio y aplicarán el mismo régimen sancionador que prescribe el decreto estatal. La Junta de Andalucía compartirá la potestad sancionadora con los municipios, que podrán recaudar un ingreso extra. La consejera ha expuesto que la aplicación del decreto requerirá de "la colaboración con los ayuntamientos", que serán "esenciales" y a quienes ha ofrecido "mano tendida".

Una vez que el decreto entre en vigor, "los ayuntamientos van a asumir una nueva competencia" y van a "compartir la capacidad, la potestad sancionadora para aplicar la norma", algo que "nos ha reclamado el taxi una vez tras otra para favorecer esa convivencia y la aplicación de la norma", ha apostillado.

Otros requisitos incluidos en el decreto ley para los VTC son la prohibición de la geolocalización o el refuerzo del control del servicio de los VTC. "En tres años y medio la Junta ha multiplicado por dos las inspecciones en el sector", ha dicho Carazo. Los conductores de VTC tendrán que contar con la misma capacitación profesional de los taxistas.

Los VTC tendrán requisitos de tamaño y deberán ser todos de color negro. El 5% de ellos deberán estar adaptados para personas con discapacidades. Otras medidas, pactadas con tres organizaciones de consumidores de Andalucía, consisten en la capacitación de los conductores de las VTC equiparables a los taxistas, favorecer el tipo de vehículos en cuanto a su aspecto, longitud" y también desde el punto de vista ecológico.

La regulación de los precios se desarrollará en un reglamento posterior, un texto que contemplará que se velen derechos del consumidor, como el caso en que se cancele algún servicio. Sobre los precios, la consejera ha indicado que se van a "perseguir las prácticas abusivas", algo a lo que "nos hemos comprometido a hacer en el desarrollo reglamentario" y con lo que "están de acuerdo" los VTC, que "entienden que tienen que prestar un servicio de forma correcta y pensando en el usuario".