Empieza el verano de verdad: vuelven los 40 grados a Andalucía

Las altas temperaturas regresan a Andalucía en los próximos días hasta alcanzar los 40 grados en algunos puntos de la región este fin de semana. Las lluvias y tormentas de la semana pasada ya son historia y, a partir de este miércoles, los termómetros experimentarán un aumento progresivo, especialmente las máximas.

Durante este miércoles se esperan cielos en general despejados con nubosidad de evolución diurna en el interior oriental y sierras del resto; temperaturas mínimas sin cambios o en descenso y máximas, en ascenso, salvo en el este, donde permanecerán sin cambios; vientos de componente oeste en el litoral, que tenderán a variables flojos.

En puntos como Sevilla, Córdoba o Andujar (Jaén), el mercurio llegará hasta los 34 y 35 grados este miércoles. En Málaga rozará los 32 grados y en zonas de la Sierra Norte de Sevilla, la sierra de Cádiz o Huelva capital se llegarán a los 29 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Conforme avance más la semana, las temperaturas continuarán subiendo hasta rozar los 39 y 40 grados el viernes y el sábado en el valle del Guadalquivir. De hecho, la Aemet prevé activar el aviso amarillo por riesgo de altas temperaturas este viernes en Sevilla y Córdoba, donde los termómetros rozarán los 40 grados.

Por la noche, las temperaturas serán tropicales en muchas zonas, sobre todo el sábado, cuando no se bajará de 20 grados por la noche. Entre el viernes y el domingo, las mínimas podrían no bajar de los 20 grados en la mayor parte de Andalucía. El sábado, en Córdoba y Sevilla, la mínima no descenderá de los 22 grados; y de los 23 en el caso de Almería, según informa la Aemet.

Los valores máximo descenderán a partir del domingo, no así las mínimas, que se mantendrán sin grandes cambios, dificultando la conciliación del sueño y el descanso.

Aunque hará calor no se puede hablar de ola de calor, pese a que se rozarán los 40 grados, ya que no se espera que se cumplan los requisitos para hablar de episodio de calor. Para ello, deberían cumplirse ciertos criterios de intensidad, extensión y duración que quedan lejos de alcanzarse esta semana.