La Aemet adelanta lluvias puntuales y un descenso de hasta 7ºC en estas zonas de Andalucía este fin de semana

El fin de semana llega con un tiempo estable y pocas precipitaciones en Andalucía. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, solo se esperan algunas lluvias puntuales durante la jornada del sábado en el tercio oriental de la comunidad. Sin embargo, las previsiones apuntan primero a una fuerte subida de las temperturas, y luego a un notable descenso, que hará variar considerablemente el mercurio en algunas zonas.

Por el momento, este jueves 12 de marzo avanza bajo cielos poco nubosos y valores térmicos en aumento. Las máximas rozan los 22ºC en Sevilla y se sitúan en torno a los 18ºC - 21ºC en el resto de las capitales de provincia. Por su parte, las mínimas bajan hasta los 5ºC en Córdoba y Granada, y se mantienen entre 10ºC y 11ºC en el litoral. Ahora bien, ¿cómo evolucionará este escenario durante los próximos días?

Lluvia en estas zonas de Andalucía para el fin de semana

El viernes 13 de marzo se mantiene estable, con cielos principalmente despejados. Aún así, podrían producirse intervalos de nubes bajas en áreas del litoral y el Estrecho. Por su parte, las máximas alcanzarán los 24ºC en Sevilla, y oscilarán en torno a los 20ºC - 22ºC en Huelva, Málaga, Córdoba y Granada. Este ascenso también se observará ligeramente en las mínimas.

Será el sábado 14 de marzo cuando la situación dé un pequeño giro hacia la inestabilidad. Se esperan entonces chubascos ocasionales en el tercio oriental de Andalucía, con probabilidades de lluvia entre el 90% y el 100% en municipios como Cazorla (Jaén) o Huéscar (Granada), especialmente durante la primera mitad del día. Mientras tanto, en las propias capitales, granadina y jiennense, las previsiones indican un 85%-95% de probabilidades.

El escenario será un poco más liviano en la provincia de Almería, donde se esperan precipitaciones menos probables: 35% en Vélez-Rubio; o 55% en la capital a partir del mediodía.

Descenso generalizado de las temperaturas a partir del sábado

A partir del sábado, se prevé un descenso generalizado de las temperaturas, a excepción de las mínimas en el Valle del Guadalquivir o el litoral atlántico. En esas zonas, podrían situarse en los 13ºC de Cádiz o los 9ºC de Córdoba (5ºC más que el día anterior).

Según la Aemet, las máximas sufrirán su mayor bajada en las sierras, con un desplome térmico de 7ºC en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra, donde el mercurio pasará de los 20ºC a los 13ºC. Además, se esperan heladas débiles al final de la jornada en amplias zonas.

Finalmente, el domingo 15 de marzo, el panorama vuelve a estabilizarse, con ligeros cambios térmicos y cielos nuevamente despejado. Se espera solo un 10% - 20% de probabilidades de lluvia en zonas como Almería, Granada o Jaén.