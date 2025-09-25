La Aemet lo confirma: "El ex-huracán Gabrielle se situará en el golfo de Cádiz, con lluvias más probables e intensas en la superficie del mar"

El huracán Gabrielle, que llegó a alcanzar la categoría 4, continúa su travesía por el Atlántico. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el ciclón alcance las islas Azores este viernes, para después perder sus características tropicales. "Se trata de un sistema pequeño pero muy enérgico, que no va inmerso en un régimen de viento, como ocurre a veces con las danas", explica el delegado de la institución en Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan de Dios del Pino.

Aunque con cierta incertidumbre en lo que respecta a su trayectoria, todo parece indicar que Gabrielle, convertido ya en una borrasca extratropical, se posicionará finalmente cerca del golfo de Cádiz. "En función de cuanto penetre, dejará precipitaciones moderadas en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, más probables e intensas en la superficie del mar".

Por otro lado, Gabrielle podría tener un impacto similar al ex-huracán Erin, que el pasado mes de agosto provocó un episodio de intenso oleaje que anegó varias playas del litoral gaditano, como la de Caños de Meca. Es habitual que los ciclones generen situaciones de mar de fondo o mar tendida, en que olas de gran longitud generadas en alta mar viajan de forma regular y continuada hasta alcanzar la costa, sin depender directamente del viento.

De darse esta situación, de cara a las jornadas del sábado 27 y domingo 28, si bien "el oleaje no será muy alto, en una costa como la andaluza sí podría penetrar con mucha energía en las playas" —puntualiza Del Pino—. En concreto, la costa occidental de Cádiz y la oriental de Huelva, hacia el Guadalquivir, son las más susceptibles de sufrir esta mar de fondo.

Lluvias que se prolongarán hasta el lunes y temperaturas con pocos cambios

Antes de la llegada de Gabrielle, la de este viernes 26 de septiembre será una jornada de transición con predominio del tiempo estable en la mayor parte de Andalucía. No obstante, se esperan cielos con intervalos nubosos en la vertiente mediterránea, sin descartar chubascos ocasionales por la tarde en las sierras. En cuanto a las temperaturas, el particular "veranillo de San Miguel" dejará temperaturas máximas localmente en ascenso, con 32ºC en Córdoba y Sevilla o 30ºC en Granada. Soplará ya levante moderado en el Estrecho.

El sábado 27, la aproximación de la borrasca ex-Gabrielle dejará cielos con abundante nubosidad de tipo alto, así como probables bancos de niebla matinales en el Estrecho. No se descartan chubascos débiles y ocasionales en la provincia de Huelva. Mientras, las máximas subirán en la mitad oriental hasta los 30ºC en Jaén o 27ºC en Almería.

Ya domingo 28, la nubosidad irá en aumento en el tercio occidental, con probables chubascos a partir de la tarde, donde podrían acumularse cantidades significativas. Se espera un impacto moderado de Gabrielle en las temperaturas máximas, que descenderán hasta los 25ºC en Huelva o 24ºC en Cádiz. Se esperan vientos de sur ocasionalemnte moderados en el tercio occidental.

Con elevada incertidumbre, de cara al lunes 29 podrían continuar las precipitaciones, siendo abundantes o intensas y con tormenta en el sur de Andalucía.