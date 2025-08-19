La Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía, de nuevo cortada por un incendio

La columna de humo que afecta a las vías de la Alta Velocidad en la provincia de Toledo.

El servicio de trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentra suspendido a causa de un incendio declarado en una industria en la provincia de Toledo, entre los términos de Yeles y La Sagra. Al menos hay 10 trenes parados y llevan unos 1500 pasajeros a bordo. Renfe ha cortado la circulación como medida de precaución ante la posibilidad de que la columna de humo negro e, incluso, las llamas lleguen a afectar a la catenaria.

La presencia de humo dificulta mucho la visibilidad y los bomberos están actuando en la zona. Según ha informado el 112 a Europa Press, se trata de un incendio originado en el interior de una nave dedicada al reciclaje de plásticos situada en el término municipal de Yeles.

Renfe ha señalado que la circulación ferroviaria entre Yeles y La Sagra AV está suspendida a petición de los bomberos y que trenes de alta velocidad del trayecto Madrid, Castilla La-Mancha y Andalucía están detenidos en estaciones.

El servicio de atención de urgencias de la región recibía el aviso a las 18.31 horas. En concreto, la nave afectada por el incendio está situada en el polígono industrial La Torrecilla Chica. No ha habido que lamentar daños personales, ya que los operarios pudieron salir de la nave. Los bomberos de Illescas trabajan en la zona y también se han desplazado efectivos de la Policía Local.