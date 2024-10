Andalucía no tendrá cortes de agua durante este invierno

Pese a la ausencia de lluvias, la Junta no tiene previsto que Andalucía sufra cortes de agua a lo largo del próximo invierno. Así lo ha asegurado el consejero de Agua, Ramón Fernández-Pacheco, que ha añadido que tampoco está prevista la puesta en marcha de un quinto decreto de sequía, a pesar de que la reserva de agua en los embalses de la comunidad está por debajo del 30%. No obstante, esta será una situación que tendrán que analizar los comités de sequía que se reúnen próximamente, donde estudiarán diferentes "decisiones para contener el consumo". Así lo ha destacado en su intervención en un acto en Sevilla, donde ha vuelto a solicitar al Gobierno central que mantenga las desaladoras, que "no son la solución a la sequía, pero sí son parte de la solución".

En este sentido, ha advertido sobre la situación de la desaladora de Carboneras que "ha estado rota todo el verano" y, con este ejemplo, junto a la de Cuevas de Almanzora, que se rompió en un riada hace diez años, ha reclamado que se mantengan y se arreglen las que están rotas, junto a la construcción de otras más. "Por lo menos dos más en Almería, otra en la Axarquía y en la Costa del Sol", ha subrayado.

Frente a esto, ha destacado que el Gobierno andaluz tiene "un plan en marcha, que se ejecuta" con "el único afán de que el agua llegue donde tiene que llegar", teniendo en cuenta que "ha llovido un poquito más que el año anterior, pero por debajo de la última década".

Con este panorama, el consejero ha instado a "ser cuidadosos" y se ha mostrado seguro de que "si se marcan limitaciones al consumo, los ayuntamientos serán responsables".

Fernández-Pacheco ha llamado la atención sobre "la ingente cantidad" de recursos que ha movilizado la Junta de Andalucía en materia de agua y, aunque no contempla un quinto decreto de sequía, sí van a seguir desarrollando los cuatro decretos aprobados, además de una serie de actuaciones fuera de esta normativa.

"Nadie sabe como será el otoño, si lluvioso o seco. Tenemos que tener plan a, b y c", ha insistido el consejero, que ha reconocido que "lo importante es que la administración no se relaje", toda vez que ha considerado que, en la actualidad, "hay una conciencia generalizada de que el agua es un problema capital y no se puede tomar a broma".

En este sentido sí que ha anunciado este miércoles un nuevo plan, con 50 millones de euros, para llevar el agua regenerada, a través de nuevas conducciones, hacia los cultivos agrícolas que "más lo necesitan".

Según ha explicado, este plan pasará por el Consejo de Gobierno este mes de octubre y "desde el día siguiente se pondrá en marcha" teniendo en cuenta que es "un paso importantísimo para que el agua llegue a donde tiene que llegar".

Tras subrayar que el futuro de Andalucía pasa por garantizar el agua, algo que se refleja en que "es un asunto que está presente en todas las reuniones y reivindicaciones del sector", ha insistido en que, durante esta legislatura, ya se han movilizado unos 1.500 millones en 1.097 actuaciones en materia de agua y, en consecuencia, Andalucía cuenta con 252 hectómetros cúbicos más en dos años y medios.