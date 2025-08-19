Antonio Sanz, sobre los incendios en Andalucía: "Aunque bajen las temperaturas, no se va a aliviar el riesgo porque la vegetación sufre una sequedad que tardará en subsanarse"

Después de varias semanas encadenando valores por encima de los 40ºC en diversas zonas de Andalucía, parece que las temperaturas por fin comienzan a suavizarse. Sin embargo, la oleada de incendios continúa en todo el país. Mientras tanto, el dispositivo Infoca (Plan de Emergencias por Incendios Forestales en Andalucía) trabaja para controlar la situación, al tiempo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que el riesgo todavía es muy alto o extremo.

"Las estadísticas señalan que, año tras año, la acción del hombre está detrás de la mayor parte de los siniestros forestales (conatos e incendios)", informa Antonio Sanz, Consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del ejecutivo andaluz. No obstante, dentro de ese porcentaje, hay que distinguir entre los accidentales, negligentes e intencionados. "En Andalucía, si nos centramos en el año pasado, cifras ya definitivas, un 33,17% de los incendios fueron intencionados; un 26,06%, negligentes; y un 11,06%, accidentales".

Actualmente, las llamas continúan avanzando sin control en las provincias de Ourense, León y Cáceres y, según las estimaciones del sistema de vigilancia satelital Copernicus, la superficie total afectada es de 350.000 hectáreas. Sobre este escenario, las extraordinarias temperaturas del verano han desempeñado un papel clave. "Llevamos una prolongada ola de calor que tiene extenuada a la vegetación", explica Sanz en declaraciones para el Diario de Sevilla. Además, la situación térmica ha sido acuciante también por las noches, "lo que impide la recuperación de humedad y, por tanto, la masa forestal está predispuesta a arder".

En el caso de Andalucía, donde se han sucedido incendios como el de Tarifa (Cádiz) o el paraje La Contienda (Huelva), esta segunda ola de calor ha elevado el índice de riesgo en toda la región. "Y así vamos a continuar durante las jornadas venideras", añade el Consejero de la presidencia. "Es más, aunque se produzca un descenso de los termómetros, no se va a aliviar el riesgo de incendios porque la vegetación sufre una sequedad que tardará en subsanarse. Necesitaríamos unos cuantos días de precipitaciones para obtener algo de tranquilidad y parece que esa situación no se va a dar en el corto plazo".

Precauciones ante un incendio forestal: esto es lo que debemos hacer (y lo que no)

Ahora bien, teniendo en cuenta la situación actual, ¿cómo debemos proceder si nos encontramos ante un incendio forestal? "Siempre debemos alejarnos del incendio en la dirección contraria al viento y si es posible en pendiente, buscando una zona de protección como cortafuegos o espacios ya quemados que estén desprovistos de combustuble", indica Sanz. Asimismo, "nunca tenemos que intentar apagar las llamas por muy pequeñas que nos parezcan. El viento puede rolar y atraparnos en el incendio".

Por ese mismo motivo, si accidentalmente somos los causantes de un pequeño fuego, "debemos llamar al teléfono único de emergencias 1-1-2, dando detalles de localización, intensidad del humo, llama y todo lo que pueda ayudar a los equipos de extinción. La alerta temprana es fundamental para evitar que un fuego incipiente se convierta en un gran incendio".

¿Y si el incendio está cerca de casa, pero todavía no han ordenado la evacuación? "Lo primero es mantener la calma y avisar de la situación al 1-1-2 para que tenga constancia de nuestra ubicación", prosigue Sanz. "Sólo permaneceremos en la vivienda por decisión de las autoridades o porque la evacuación no sea segura". Por lo tanto, "hay que cerrar puertas y ventanas, bajar las persianas y retirar del exterior todo aquello que resulte inflamable (mobiliario, barbacoas, etc...)".

Asimismo, para evitar inhalar humo en el interior del hogar, "pondremos toallas húmedas en los bajos de las puertas y ventanas, nos moveremos siempre agachados y cubriremos la nariz y la boca con un paño húmedo. Buscaremos siempre refugio en la habitación con ventana que esté más alejada al fuego". Como medida preventiva, Antonio Sanz indica que "es conveniente mantener limpio de hojas y ramas tanto la cubierta de la casa como sus alrededores". En la misma línea, "es recomendable no plantar setos de especies resinosas y hacer un cortafuegos perimetral que separe la parcela de la vegetación silvestre".

"Toda precaución es poca y necesitamos la colaboración de los andaluces"

La situación sigue siendo alarmante y, en palabras de Antonio Sanz, "toda precaución es poca. Necesitamos la ayuda de los andaluces y de quienes nos visitan". Por ese motivo, insta a ser conscientes de que, "en zonas forestales, una acción negligente por leve que nos pueda parecer es suficiente para originar una tragedia". "Con la que está cayendo en todo el país, se siguen produciendo incendios por arrojar colillas desde el coche, el último la semana pasada en Mijas, y se hacen barbacoas cuando están prohibidas", concluye.