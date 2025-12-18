Así pueden pedir los profesores de Andalucía los dos días de asuntos propios pagados en período lectivo

Los profesores de Andalucía ya cuentan con un nuevo derecho. A partir de este jueves 18 de diciembre, podrán solicitar dos días días de asuntos propios totalmente pagados durante el curso escolar. Así lo ha comunicado la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, después de llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales CSIF (Centro Sindical Independiente y de Funcionarios), ANPE (Asociación Nacional de Profesores de la Enseñanza) y UGT (Unión General de los Trabajadores).

La orden, publicada esta semana, cumple así con una de las medidas contempladas previamente para impulsar la mejora del sistema educativo y las condiciones laborales de los profesores no universitarios pertenecientes a estos sindicatos. El ejecutivo andaluz se comprometió entonces, durante la firma del texto el pasado mes de julio, a analizar esta posibilidad a lo largo del curso 2025 - 2026, sin perder de vista la intención de que se convirtiese en realidad antes de acabar el año.

¿Cómo solicitar los dos días de permiso retribuido?

Para disponer de este permiso, los profesores que lo deseen deberán dirigirse a la plataforma Séneca (el sistema informático centralizado de gestión educativa de la Junta de Andalucía) y cumplimentar la solicitud correspondiente con una antelación mínima de 15 días hábiles. De esta forma, se pretende posibilitar la adopción de las necesarias medidas de organización por parte del centro, a excepción de las situaciones sobrevenidas e imprevistas debidamente acreditadas.

Además, la dirección del colegio tendrá la obligación de resolver la petición en un plazo máximo de 10 días hábiles y, una vez concedido el permiso, el docente no podrá renunciar al disfrute del mismo. Con esta iniciativa, se promueve la conciliación entre la vida profesional y laboral para los profesionales de la enseñanza.

¿Cuántos profesores de un mismo centro pueden solicitarlo?

Por otro lado, el documento también recoge el número máximo de profesores que, pertenecientes a un mismo centro edicativo, podrán deisponer del mismo día lectivo para asuntos propios. Según el texto, todo depende de cuántos maestros haya en un determinado colegio. "Al objeto de garantizar la atención educativa al alumnado" se establece la siguiente escala:

Hasta 20 docentes: un permiso.

De 21 a 40 docentes: dos permisos.

De 41 a 60 docentes: tres permisos.

De 61 a 80 docentes: cuatro permisos.

Más de 81 docentes: cinco permisos.

Teniendo esto en cuenta, si en un colegio hay más de 81 profesores, podrán cogerse el mismo día al menos cinco de ellos; y, si la plantilla es inferior a 20, solo uno podrá contar con el mencionado permiso. Si las solicitudes exceden las pautas establecidas, tendrán prioridad aquellas personas que no hayan disfrutado previamente de ninguno de sus dos días. En caso de empate, se realizará un sorteo.

Finalmente, los dos días libres retribuidos también beneficiarán a los profesores interinos contratados entre el 30 de junio y el 31 de octubre; así como también a aquellos que, en caso de varios nombramientos en un mismo curso, acumulen un total de 87 días.