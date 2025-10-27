Avisos amarillos para este miércoles en Andalucía: la Aemet anuncia "lluvias, tormentas y riesgos costeros"

La última semana de octubre llega marcada por la inestabilidad atmosférica en Andalucía. Así, la jornada de este lunes 27 de octubre comienza con "chubascos ocasionales" en algunas regiones, que se irán intensificando conforme avancen los días. A raíz de esta situación, la Agencia Estatal de Meteororlogía (Aemet) ha emitido diversos avisos amarillos para este miércoles 29 de octubre en la mitad occidental de la comunidad.

Según ha informado el organismo a través de sus redes sociales, las precipitaciones se extenderán por amplias zonas hasta el próximo domingo. Asimismo, "las temperaturas seguirán algo por encima de lo normal para la época del año, aunque los valores de las máximas serán sensiblemente más bajos que la semana pasada", añade.

Aviso amarillo de la Aemet para este martes en Andalucía

Como podemos comprobar en la página oficial de la Aemet, ya hay algunos avisos amarillos previstos para el martes 28 de octubre. En concreto, estos se extienden por la provincia onubense (Aracena, Andévalo, Condado y el litoral) y llegan hasta la costa gaditana. Independientemente del lugar, las previsiones apuntan al riesgo de precipitaciones acumuladas de hasta 15 mm en una hora.

La probabilidad es de entre un 40% y un 70%; y contará con una vigencia que irá desde las 20:00 horas hasta el final del día (23:59 horas). Se trata del período de mayor intensidad, con especial fuerza y persistencia a última hora en la provincia de Huelva.

Huelva, Sevilla, Málaga, Cádiz y Córdoba: provincias bajo aviso amarillo el miércoles

En la misma línea, el miércoles 29 de octubre se vislumbra con un panorama más generalizado en la zona oeste de Andalucía. Los avisos continúan en Huelva, pero se extienden también hacia el conjunto de Cádiz, Málaga, Sevilla y Córdoba. Nos encontramos entonces con una situación, según informa la Aemet, marcada por "lluvias, tormentas y riesgos costeros".

Por el momento, las previsiones apuntan a un riesgo de tormentas y precipitaciones acumuladas de hasta 25 mm en una hora en Huelva; 60 mm en 12 horas. Del mismo modo, la campiña sevillana y las sierras se encontrarán bajo la misma intensidad de lluvias, aunque sin el escenario tormentoso, en principio; igual que en la campiña cordobesa y la región de Sierra y Pedroches (Córdoba).

En el caso de Cádiz, el litoral presenta un posible riesgo costero para entonces, con vientos del suroeste que podrían alcanzar rachas de 50 a 61 km/h (fuerza 7). Mientras tanto, el resto de la provincia gaditana y Málaga muestran también una probabilidad de entre el 40% y el 70% de acumular hasta 25 mm de precipitaciones en un hora. por todo ello, es importante extremar las precauciones, sobre todo en zonas costeras y antes de realizar desplazamientos, y prestar atención a la actualidad meteorológica.

En cuanto a las temperaturas, las máximas continuarán su estela descendente, alcanzando unas máximas de 25ºC en Almería, 24ºC en Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén; y de 23ºC en Sevilla, Málaga y Huelva. por su parte, las mínimas oscilarán entre los 15ºC de Cordoba hasta los 18ºC de Málaga.