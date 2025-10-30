La avispa asiática o velutina, a examen: apariencia, zonas de más riesgo, picadura, posible alergia y todo lo que debes saber

Después de que el avispón oriental (Vespa orientalis) se haya asentado en Andalucía, una nueva especie invasora ha llegado a la región. Este mes de octubre se ha detectado un nido de avispas asiáticas (Vespa velutina) en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre, situado en la copa de un pino a 10 metros de altura. El nido, con un peso de 7,5 kilos, fue retirado con la ayuda de una grúa y un equipo de protección especial en una operación que se prolongó durante más de doce horas.

La avispa velutina supone una nueva amenaza para el sector primario, puesto que se alimentan de frutas, abejas y otros insectos polinizadores. Se trata de una especie muy difícil de erradicar que, además, ha provocado la muerte de tres personas en Galicia en menos de dos semanas. Pero ¿cómo podemos identificar a las avispas asiáticas y cuáles son los riesgos de su picadura?

¿Cuál es el aspecto de las avispas asiáticas?

La avispa velutina es una especie originaria del sudeste asiático, mucho más grande que la avispa común, que puede alcanzar los 3,5 centímetros de longitud. Tiene una cabeza y tórax marrón oscuro, abdomen negro con una franja en color amarillo, excepto el cuarto segmento, también amarillo. Sus patas son marrones con extremos amarillos.

¿Qué zonas ha invadido la avispa asiática?

La avispa velutina llegó a España desde Francia en 2010 y pronto se extendió por todo el norte peninsular. No obstante, los expertos estiman que esta plaga se expande cada año unos 100 kilómetros al sur y que en 2029 habrán colonizado toda la península. El último hallazgo en Málaga evidencia la facilidad de esta especie para adaptarse al territorio.

Uno de los factores cruciales es el clima. Durante la época de reproducción, que va de junio a septiembre, nidos como el retirado en Alhaurín de la Torre pueden albergar miles de larvas. Este año, con un tiempo más cálido y menos lluvioso de lo habitual, ha permitido que las avispas puedan seguir activas en pleno otoño.

Los nidos suelen encontrarse en un porcentaje muy alto en las copas de los árboles, no obstante, las velutinas tienden cada vez más a esconderse en agujeros en el suelo o en lugares abandonados. La Xunta de Galicia tiene en marcha un programa de vigilancia y control por el que en lo que va de año se han retirado 14.425 nidos y se han capturado más de 230.000 reinas mediante trampas.

No obstante, en este trampeo masivo caen también otros insectos autóctonos, con el consecuente daño para la biodiversidad, además de su alcance limitado a los contornos urbanos. En este sentido, los apicultores demandan que se investiguen otros métodos más sofisticados y específicos para combatirlas.

¿Qué ocurre si me pica una velutina y soy alérgico?

Las avispas asiáticas no son generalmente agresivas con el ser humano, pero pueden atacar si se sienten amenazadas, por ejemplo, al tocar o pisar un nido. Su veneno tampoco es más peligroso que el de la avispa autóctona, si bien su aguijón es un poco más grande (hasta seis milímetros) y puede inocular una cantidad mayor.

La picadura es bastante dolorosa y puede provocar hinchazón y enrojecimiento local. En los casos más leves, basta con aplicar frío a la zona y aplicar una crema con corticoides. El problema viene cuando se produce en una persona alérgica, ya que en ese caso puede provocar una toxemia o septicimia, una situación que requiere hospitalización inmediata e incluso puede ocasionar la muerte. Los síntomas que deben ponerte en alerta son:

Inflamación superior a 10 centímetros

Dificultades para respirar

Mareos, náuseas, vómitos o diarrea

Reacciones cutáneas lejos de la picadura

Shock anafiláctico, que puede requerir la inyección de adrenalina

Son más peligrosas las picaduras en la cara, el cuello, los hombros y, especialmente, las incisiones directas en vena. Igualmente son más vulnerables los niños, ancianos o personas inmunodeprimidas. Para evitar las picaduras, en especial si eres alérgico, evita realizar movimientos bruscos, no acercarse a menos de 5 metros del nido, no usar prendas de color amarillo y no comer frutas o bebidas azucaradas al aire libre.