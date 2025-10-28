Tres muertes en dos semanas por picadura de avispas velutinas encienden la alarma en Galicia

La muerte de tres personas en apenas dos semanas por la picadura de avispas velutinas ha encendido la alarma en Galicia y los apicultores consideran que no se le está dando la importancia suficiente al repunte de esta especie, pese a los esfuerzos de la Xunta por colocar trampas y retirar nidos.

El pasado domingo, un hombre de 55 años murió en Cospeito (Lugo) por un ataque de avispas velutinas tras pisar un nido mientras cazaba perdices.

La semana anterior hubo otras dos muertes en circunstancias similares, un hombre de 79 años en Dozón (Pontevedra) y otro de 76, concejal del PP en Irixoa (La Coruña), que fueron atacados mientras desbrozaban fincas.

Estos ataques se produjeron además fuera del período en el que tradicionalmente prolifera esta especie, de junio a septiembre, pero las condiciones meteorológicas de este año, con un tiempo más cálido y menos lluvia de lo normal, han permitido que puedan seguir tan activas en pleno otoño.

Los apicultores creen que la situación es preocupante: "Hay un repunte bastante importante ahora mismo. Hay muchísima presión, se nota sobre todo en las colmenas", ha explicado a EFE la presidenta de la Asociación Galega de Apicultura (AGA), Marita Puga.

La avispa velutina o asiática es una especie invasora que llegó a España desde Francia en 2010 y se extendió especialmente por el norte del país.

En Galicia fue detectada en 2013 y se ha convertido en una de las comunidades con más problemas; en 2018 también se produjeron tres muertes en un periodo muy corto de tiempo.

Aunque la peligrosidad de su picadura no ha aumentado, su proliferación y su adaptación al territorio han hecho crecer el problema.

"Ahora cada vez hay más nidos y la velutina aprendió a convivir con nosotros y a camuflarse", asegura Puga, que explica que tienden a esconderse en agujeros en el suelo, con lo que es fácil pisarlos.

Vigilancia y control

La Xunta tiene en marcha desde 2020 un programa de vigilancia y control de la especie, con la colocación de trampas -"trampeo"- para capturar a las reinas, así como un número de teléfono específico (012) para avisar cuando se detecta un nido.

Este plan permitió retirar más de 18.700 nidos en 2024, sobre todo en las provincias de A Coruña y Pontevedra, y capturar a 113.200 reinas.

La cifra ha aumentado este año, ya que solo hasta septiembre se capturaron más de 230.000 reinas y se retiraron 14.425 nidos.

Sin embargo, los apicultores lo consideran insuficiente y cada uno "está intentando salvarse como puede", afirma Puga, que pide más controles y personal contratado y la investigación de nuevos métodos para combatirlas.

"Por mucho que tú trampees en tu ciudad o en tu comarca, ¿qué pasa con todos los nidos y lo que hay perdido en el monte y en las zonas donde no se ponen trampas?. El cazador que murió este fin de semana estaba cazando en el monte, ahí nadie trampea", reflexiona.

Picadura peligrosa

Las velutinas merman la producción de las abejas, ya que son depredadoras para estos insectos, y aunque no son especialmente agresivas con el ser humano, pueden atacar si se sienten amenazadas, como ocurre cuando se toca un nido.

Puede ser mortal para los alérgicos pero también en casos en los que se sufren múltiples picaduras, ya que inoculan más veneno que una avispa común.

El Servicio Gallego de Salud llama a tener especial atención en las actividades agrícolas o forestales que involuntariamente puedan producir perturbación en los nidos y provocar el ataque de las avispas.