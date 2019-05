Uno de cada diez ayuntamientos andaluces aún no ha rendido sus cuentas de 2015

Las entidades locales andaluzas siguen a la cola en rendición de cuentas, es decir, en la presentación de sus balances anuales. Se trata de una obligación establecida por la Ley Reguladora de Haciendas Locales, norma que fija el 15 de octubre el límite que tiene un ayuntamiento, mancomunidad o diputación para registrar sus cuentas del año anterior. En el caso andaluz, al ser la normativa distinta, ese plazo se demora hasta el 31 de octubre.

No obstante, las distintas instituciones pueden enviar sus balances económicos una vez agotado el plazo, pero hay algunas que, tres años y medio después, todavía no han satisfecho este requerimiento. El Tribunal de Cuentas, a través de su web especializada, revela que un 12,44% de las entidades locales andaluzas, es decir, más de una de cada diez, no han presentado sus balances financieros de 2015.

Además de en Andalucía, sólo en Castilla-La Mancha hay más de un 10% de ayuntamientos y mancomunidades con sus cuentas de 2015 sin publicar. En Baleares, por ejemplo se ha logrado el 100% de cumplimiento tanto ese año como el siguiente. Como el ejercicio vigente, 2015 fue año electoral para los ayuntamientos, lo que pudo incidir en la lentitud que se tomaron los consistorios en formalizar estos procesos, pero también es cierto que los números de Andalucía son, de lejos, los peores del país. Sólo el 18,99% de entidades locales remitieron sus cuentas dentro del plazo, diez puntos porcentuales menos que los de la comunidad con segundo peor desempeño del país, Canarias.

Entre los ayuntamientos que no han cumplido con su obligación con las cuentas de 2015 destaca el de Jaén.Es la ciudad más poblada (114.238 habitantes) y la única capital de provincia de la que no hay datos. Entre las localidades con más de 20.000 habitantes también figuran Mijas (77.151 habitantes), San Fernando (88.430), Puerto Real (41.472) y Mairena del Alcor (23.222).

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha denunciado durante años esta situación, pero, precisamente en 2015, llegó a enviar un listado de ayuntamientos incumplidores al Tribunal de Cuentas para que inicie procedimientos sancionadores. El ente fiscalizador nacional puede, incluso, denunciar a las corporaciones locales por desobediencia ante el Fiscal General del Estado. Otra opción es que el propio Tribunal de Cuentas haga el balance económico y traslade el coste a la entidad o que solicite la suspensión de la persona encargada de elaborar la cuenta. Desde la entrada en vigor de la ley de transparencia, el incumplimiento a la hora de rendir cuentas se ha convertido en una infracción “muy grave”.

La desidia de los ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones andaluces a la hora de rendir las cuentas de 2015 provocó que aquel ejercicio fuera el de peores números del último lustro con datos disponibles (2013-2017).Todavía no hay registros de 2018, ya que el plazo finaliza dentro de cinco meses. Después de 2015 las entidades locales andaluzas remontaron, algo, el vuelo. El 30,36% de los balances económicos del año 2016 llegaron antes del límite al Tribunal de Cuentas. Lo que no cambia es que Andalucía estaba también a la cola, a casi 13 puntos porcentuales de Canarias.Murcia, la tercera región con peores números, duplicó a Andalucía.

A día de hoy, dos de cada diez ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones andaluzas no han remitido sus cuentas de 2016 al organismo fiscalizador. Vuelve a ser el peor dato de todas las regiones computadas, puesto que País Vasco y Navarra no se incluyen en la estadística, que queda recogida en sus organismos fiscalizadores autonómicos. Llama la atención que Canarias, que compartía con Andalucía el dudoso honor de ser las regiones con peores números, ha logrado que la práctica totalidad de sus ayuntamientos (97,2%)envíen al Tribunal de Cuentas sus balances económicos de 2016, aunque sea fuera del plazo fijado por ley.

El último ejercicio del que hay datos en el Observatorio de la Rendición de Cuentas es 2017 y, otra vez, Andalucía está en el último puesto, con el 28,99% de sus entidades locales cumpliendo el precepto legal de transparencia. Esto significa que, respecto a 2016, la entrega de los balances en plazo fue peor. El registro de 2017 es casi el mismo de 2014(28,9%)y, ambos, son peores que los de 2013, cuando el 33,1% de los ayuntamientos andaluces lograron enviar a tiempo sus datos económicos.