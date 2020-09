Los ayuntamientos podrán utilizar todos sus remanentes

Los ayuntamientos podrán utilizar los remanentes que tienen en los bancos. Sin límites. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles que la Comisión Europea ha suspendido las reglas fiscales, los cinturones del gasto, para 2021, debido a la crisis originada por la pandemia. Las comunidades autónomas, también la Junta, podrán incurrir en 2021 en déficit, de acuerdo con "una tasa de referencia" que será comunicada el lunes.

Montero ha realizado este anuncio en el Congreso, donde ha explicado que los gobiernos autonómicos han sido citados el lunes 5 de octubre a un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Allí se les dirá cuál es el límite de déficit, que en cualquier caso será de referencia, no una obligación. No hay reglas de estabilidad, pero sí indicaciones en función del crecimiento. En el caso andaluz, la Junta aspiraba a incurrir en un déficit del 2,6%, lo que supone un desequilibrio de 3.000 millones de euros. No obstante, el Ministerio de Hacienda volverá a habilitar un fondo Covid para las autonomías; es decir, que habrá más dinero para las comunidades.

Los ayuntamientos en mejor situación han acumulado unos 15.000 millones de euros en remanentes, procedentes de superávit de años pretéritos que no pudieron gastar por la ley de estabilidad y las reglas de gasto. Las entidades andaluzas que tenían más dinero en remanentes son el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla.