'Boro', el perro desaparecido en el accidente de Adamuz y al que buscan buscan intensamente en la zona

La búsqueda de Boro, el perro que se extravió tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), ha experimentado un avance significativo. El miércoles 21 de octubre de 2024, tres miembros del colectivo animalista Pacma, escoltados por la Guardia Civil, iniciaron las labores de rastreo en la zona del siniestro. Esta acción se produce tras obtener la autorización expresa del Ministerio del Interior, un permiso crucial que permite el acceso a un área hasta ahora restringida. A este dispositivo se ha sumado también la portavoz de la familia, quien ha denunciado la desaparición del animal, aportando un conocimiento invaluable sobre Boro.

La mencionada autorización del Ministerio del Interior es fundamental, ya que posibilita el acceso escoltado a las vías del tren, precisamente en las inmediaciones donde Boro fue visto por última vez. Esta área, de difícil acceso hasta el momento, se convierte ahora en el epicentro de las operaciones. Desde Pacma, han calificado este permiso como un "avance clave" en las labores de búsqueda, subrayando la importancia de una estrategia metódica. La organización ha justificado su decisión de no realizar batidas o movilizaciones masivas, argumentando que tales acciones podrían asustar al animal y dificultar su localización, optando por un enfoque más discreto y especializado.

Los tres especialistas que se han incorporado a este operativo de búsqueda, según ha detallado la organización a Europa Press, son personas con una dilatada experiencia en rescates de animales. Además, colaboran activamente con otras entidades de protección animal de reconocido prestigio, como Galgos del Sur y Liberando Corazones, lo que garantiza un enfoque profesional y coordinado. Pacma ha querido destacar, de manera particular, la importancia de la colaboración de la portavoz de la familia que ha denunciado la desaparición. Su presencia es considerada vital "al ser quien más conoce a 'Boro'", lo que facilita la identificación de patrones de comportamiento o posibles refugios del animal en un entorno desconocido y potencialmente hostil.

Restricciones y futuras acciones en la búsqueda de 'Boro'

A pesar de la autorización para el acceso terrestre, el Ministerio del Interior no ha concedido el permiso solicitado por Pacma para el uso de drones en las operaciones de búsqueda. Esta herramienta, que podría haber ofrecido una perspectiva aérea invaluable en un terreno complicado, queda por el momento descartada para la organización animalista. No obstante, las autoridades han asegurado a Pacma que cualquier indicio o pista que pueda ser detectada mediante los instrumentos y la tecnología utilizada por la Guardia Civil, y que pueda facilitar la localización del animal, será comunicada de inmediato. Ante esta limitación, la entidad animalista tiene previsto solicitar próximamente un nuevo permiso al Ministerio del Interior para la instalación de "cámaras de fototrampeo". Estos dispositivos permitirían monitorizar zonas específicas de forma discreta y continuada, aumentando las posibilidades de avistar a 'Boro' sin perturbarlo.

La entidad animalista ha enfatizado su colaboración absoluta con la Guardia Civil y el Ministerio, destacando la buena sintonía y el trabajo conjunto en este delicado operativo. Esta cooperación es fundamental para el éxito de la misión. Asimismo, Pacma ha adelantado su intención de solicitar una extensión de la autorización para continuar con la búsqueda durante más días, en el caso de que la jornada inicial del miércoles 21 de octubre de 2024 resulte infructuosa. Una portavoz de la organización ha manifestado: "De momento los permisos que disponemos son para esta mañana y ampliar las posibilidades de encontrar el animal", lo que refleja la determinación de la entidad por no cejar en el empeño hasta dar con el paradero de 'Boro'.

El contexto del accidente ferroviario y la desaparición de 'Boro'

Boro, un perro mestizo que presenta características de Schnauzer y perro de agua, se encontraba viajando en el tren Iryo que sufrió el accidente en Adamuz, provincia de Córdoba. El incidente ferroviario, que tuvo lugar en una fecha anterior al 21 de octubre de 2024, provocó que el animal se asustara y escapara del lugar del siniestro en medio de la confusión. Su dueña y la hermana de esta, quienes lo acompañaban en el trayecto, resultaron heridas en el percance, lo que impidió que pudieran retener al animal en ese momento crítico. La desaparición de 'Boro' ha generado una gran movilización y preocupación en la sociedad, tanto por parte de su familia como de diversas organizaciones animalistas y la ciudadanía en general, que siguen de cerca cada avance en su búsqueda.