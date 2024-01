La bronca del juez Calatayud en el grupo de menores y porno del Parlamento andaluz: "Un niño no tiene que tener un móvil. Es una barbaridad"

El juez Calatayud ha intervenido este martes en el grupo de menores y porno del Parlamento andaluz, donde ha responsabilizado con dureza a los padres del fácil acceso de los niños a estos contenidos a través de los móviles y el acceso a internet.

El juez ha reprochado a los padres la permisividad del uso del móvil y hasta el fomento de este para entretener a sus hijos. "Los móviles, las redes, los ordenadores... son una droga. Soy fumador y no se me ha ocurrido nunca darle un Celta o un Bisonte a mi hijo a los 2 años, pero hoy los padres le dan un móvil en una terraza para que los dejen tranquilos", ha dicho Calatayud, que ha añadido que las nuevas tecnologías y la adicción a ellas son un detonante "muy peligroso" para cometer delitos y ser víctima de los mismos. "Además de violadores son tontos porque graban la agresión sexual".

Por ello insiste en que hasta los 14 años no se le dé un móvil a un menor. "Un niño no tiene que tener un móvil. Es una barbaridad. Sí un llama y cuelga, pero no acceso a internet. La edad mínima debe ser al menos los 14 años, porque es a la que se les puede exigir cierta responsabilidad penal".

Tampoco se han librado de los reproches los políticos, a los que ha achacado su falta de iniciativa para alcanzar un pacto educativo, e incluso ha reclamado la vuelta de la pizarra. "¿Qué es eso de mandarle los deberes por Séneca y Classroom?. Así tenéis a los maestros, quemados y jubilándose. Los que menos interesan son los niños".