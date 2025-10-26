Se buscan voluntarios para estudiar cómo afectan los cambios hormonales a la salud cardiovascular femenina

Una simple donación de sangre podría contribuir significativamente al avance científico sobre la salud cardiovascular de las mujeres. El equipo de investigación dirigido por Inés Pineda-Torra en el Centro Cabimer busca activamente voluntarios para participar en un estudio pionero que analizará los factores de riesgo cardiovascular específicos del género femenino, con especial énfasis en la etapa menopáusica.

Este proyecto, que cuenta con un millón de euros de financiación proporcionados por la fundación AXA Research Fund, pretende establecer perfiles de riesgo cardiovascular más precisos para las mujeres. Las enfermedades cardiovasculares representan actualmente la principal causa de mortalidad femenina a nivel mundial, superando incluso las cifras masculinas en España. Sin embargo, la brecha de género en la investigación biomédica ha provocado que muchos mecanismos específicos del riesgo cardiovascular femenino permanezcan insuficientemente estudiados.

"Pretendemos conseguirlo comprendiendo mejor el riesgo cardiovascular en mujeres de la población general en una fase preclínica y evaluando específicamente cómo la menopausia y los cambios hormonales y metabólicos asociados afectan a este riesgo", explica la doctora Pineda-Torra, quien añade que esperan "avanzar en el conocimiento de los patrones moleculares para comprender y predecir mejor el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular aterosclerótica en las mujeres".

Cómo participar en el estudio

Las personas interesadas en contribuir a esta investigación pueden hacerlo a través de una sencilla donación de sangre. El estudio está abierto a mujeres y hombres mayores de 25 años, cuyas muestras servirán para analizar perfiles de metabolitos, genes y proteínas. En determinados casos, los participantes también deberán completar un cuestionario sobre su estado de salud.

Para inscribirse como voluntario, los interesados deben contactar con el Registro Andaluz de Donantes de Muestras para la investigación biomédica mediante el correo electrónico registro.donantes.csalud@juntadeandalucia.es. Este registro, que celebra diez años de funcionamiento en 2025, constituye una iniciativa pionera en España que permite la donación específica de muestras biológicas según las necesidades concretas de los proyectos de investigación.

Importancia de la menopausia en la salud cardiovascular

La investigadora ha subrayado la necesidad de brindar apoyo integral durante la transición menopáusica, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Pineda-Torra destaca la importancia de visibilizar esta etapa crucial en la vida de las mujeres y comprender cómo los cambios hormonales asociados influyen en su salud cardiovascular.

Los resultados de este estudio podrían tener un impacto significativo en el desarrollo de guías clínicas, políticas de salud pública y programas de prevención específicos para mujeres. Además, contribuirán a mejorar el conocimiento general sobre los factores de riesgo cardiovascular femeninos y cómo estos varían durante y después de la menopausia.

El proyecto forma parte de una línea de investigación más amplia liderada por la doctora Pineda-Torra, que incluye otros estudios financiados por la Agencia Estatal de Investigación Española y el Instituto de Salud Carlos III, todos ellos enfocados en profundizar en los mecanismos moleculares que subyacen al riesgo cardiovascular específico de las mujeres.