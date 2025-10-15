El calor en Andalucía retrasa al 1 de noviembre el fin del periodo de alto peligro por incendios

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrada este miércoles que, debido a las altas temperaturas, la administración amplía la época de peligro alto de incendios forestales en Andalucía. Este periodo de alto riesgo, que estaba previsto concluir hoy, dará fin el próximo 1 de noviembre.

Sanz ha recordado la necesidad de "seguir manteniendo la precaución en los espacios forestales", en referencia a las restricciones que la calificación de alto riesgo suponen también para los ciudadanos, ya que el objetivo es "evitar situaciones negligentes o accidentales que provoquen un incendio forestal". "Es responsabilidad de todos", ha dicho Sanz, y "no sólo de las administraciones", proteger el "inmenso patrimonio" forestal de Andalucía.

El consejero, que hoy mismo ha añadido a sus variadas funciones la responsabilidad sanitaria, ha incidido que con la ampliación de la época de peligro alto para incendios "por prudencia, responsabilidad y prevención" siguen prohibidas las barbacoas, aun en zonas habilitadas para tal fin, las quemas agrícolas y forestales y la circulación de vehículos a motor por los espacios forestales y de influencia forestal, que son aquellos terrenos agrícolas y urbanos situados a menos de 400 metros de los terrenos forestales.

La Junta de Andalucía hace un llamamiento a continuar manteniendo la precaución en los espacios forestales andaluces para evitar situaciones negligentes o accidentales que provoquen un incendio forestal. Sanz, que también es el director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía, ha agradecido "la colaboración prestada por los ciudadanos durante el pasado verano", a los que pide que "sigan cooperando, llamando al 112 ante cualquier avistamiento de humo o llama para que podamos alertar a los servicios de emergencias".