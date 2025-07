Carolina España: “Me duele todavía más la corrupción cuando es del PP”

Utiliza folios reciclados para tomar nota de los datos que no quiere dejar pasar durante la charla que mantiene con este periódico. Encima de su mesa se acumulan los informes porque está preparando el viaje a Japón, donde está hoy junto al presidente de la Junta en una misión comercial que entienden estratégica.

Pregunta.-Empecemos por la actualidad, hablando de corrupción.

Respuesta.-Vaya hombre.

P.-¿Qué le parece el caso Montoro a la consejera de Hacienda de Andalucía?

R.-Como cualquier otro caso. Nosotros respetamos a la justicia, que se investigue lo que se tenga que investigar y que si se ha cometido alguna ilegalidad o alguna irregularidad, que caiga el peso de la ley sobre quien lo haya cometido, sea de donde sea y venga de donde venga.

P.-¿No le produce una sensación de decepción?

R.-Toda corrupción me produce repugnancia, me produce decepción y me produce desencanto; me duele todavía más si es de alguien del PP, de alguien que ha militado en las siglas de mi partido.

P.-Usted que maneja las cuentas ¿sabe cuánto puede costarnos la corrupción a los andaluces?

R.-Pues no; no sé exactamente, no tenemos ese estudio, pero lo que sí sé es lo que nos ha costado quitarnos de encima a Andalucía la lacra de la corrupción. Eso ha sido un esfuerzo titánico. Fíjese, todavía hay más de 100 causas pendientes de juicio por parte de la justicia sobre el tema de los ERE y toda la corrupción socialista en Andalucía. Y, afortunadamente, lo que sí podemos decir es que ya Andalucía no es una tierra de corrupción. No abrimos los telediarios por la corrupción, sino que abrimos porque lideramos muchos parámetros económicos.

P.-¿Hay suficientes controles en la Junta para que eso no vuelva a producirse? ¿O, al menos para detectarlo?

R.-Hay controles en la Junta. Se han intensificado desde que llegamos al Gobierno, pero también los había antes. Lo que pasa que se diseñó un sistema para evitarlos. Nosotros hemos incrementado la transparencia; en el Portal de Transparencia los contratos son todos públicos, hemos aprobado la Ley de Interventores y Auditores para los especialistas realicen esa labor, hemos creado la Oficina Antifraude. Y se ha creado un órgano colegiado donde se adoptan las decisiones que afectan a préstamos e incentivos; ya no se conceden con decisiones individuales y menos en las servilletas de unos bares. Sí. Se han incrementado los controles.

P.-Con esto que dice de la Ley de Interventores ha tenido algún dolor de cabeza, ha habido mucho ruido.

R.-Usted lo ha dicho, mucho ruido. Los interventores son aliados de la Junta de Andalucía porque son los que tienen que fiscalizar la acción de Gobierno y, por lo tanto, tienen todo mi respeto. Hay que dejarlos trabajar, pero nosotros siempre iremos de la mano de los interventores y de gabinete jurídico porque son los que te van a avalar.

P.-Vamos a hablar de Europa. Tenemos a Moreno como copresidente del Comité de las Regiones y justo nos van a dar un hachazo en los fondos europeos.

R.- Es verdad que tenemos un presidente de la comunidad autónoma que es copresidente del Comité de las Regiones y precisamente este tema de los fondos de cohesión y de la PAC se ha debatido en ese órgano, pero las decisiones que se toman no son vinculantes. El Comité de las Regiones está absolutamente en contra pero todavía no estamos ante una decisión, sino ante una propuesta. Ahora hay que hacer una negociación y tenemos hasta 2027. Nosotros, alto y claro, lo ha dicho el presidente, lo he dicho yo, lo ha dicho el consejero de Agricultura, estamos totalmente en contrade los recortes en la PAC y totalmente en contra de que haya una recentralización de los fondos de cohesión. Porque entendemos que los territorios, las comunidades autónomas somos las, las instituciones que estamos más pegados al territorio, que conocemos mejor las necesidades directas de los agricultores, de los ganaderos, de los pescadores.

P.-Los fondos de cohesión han tenido un papel clave en Andalucía pero, ¿cómo es posible que, además con los buenos datos que ustedes cuentan todas las semanas, la comunidad no sea capaz de converger?

R.-Bueno, no es así exactamente. Sí estamos convergiendo. El otro día el director del Anuario Joly Francisco Ferraro dijo que el mundo mal, Andalucía bien. Estábamos convergiendo poco a poco. Es verdad que cuando nosotros llegamos al Gobierno, Andalucía estaba perdiendo convergencia. De hecho, en los últimos 10 años de Gobierno socialista, Andalucía perdió 2,6 puntos de convergencia y lo que hemos hecho es parar esa pérdida de convergencia y comenzar, es un punto de inflexión. Lógicamente esto es lento, pero lo importante es que vamos por el buen camino.

P.-Reitera entonces los buenos datos que ofrece cada semana desde la tribuna del Palacio de San Telmo.

R.-Son ciertos. Estamos liderando la caída del paro, el número de autónomos, estamos liderando el número de empresas inscritas en la Seguridad Social, por encima de Madrid y de Cataluña. Tenemos un máximo histórico de afiliados a la Seguridad Social. En definitiva, los datos avalan la política económica que se ha puesto en marcha desde el Gobierno andaluz, desde el Gobierno de Juanma Moreno, y sí estamos ganando, estamos creciendo por encima de la media. Eso es importantísimo. Cuando crecemos por encima de la media, creamos más empleo que la media, reducimos más paro que la media, crecemos en exportaciones por encima de la media, al final todo eso sí permite que se converja, que nos estemos acercando a la media, pero es un proceso lento.